Страны Балтии призывают ООН обеспечить безопасную доставку украинского зерна

Такой призыв был озвучен на заседании Совбеза ООН, сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Литвы.

Комментируя совместное заявление Эстонии, Латвии и Литвы, постоянный представитель Литвы при ООН Ритис Паулаускас сказал, что после того, как Россия заблокировала морские порты страны, Украина не может экспортировать 20 млн тонн зерна, собранного в прошлом году.

«Совет безопасности, сообщество государств ООН и ответственные агентства ООН должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы разблокировать украинские порты и обеспечить безопасный проход судов-зерновозов через украинские территориальные воды Черного моря», - отметил Паулаускас в пресс-релизе.