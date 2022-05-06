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Страны Балтии призывают ООН обеспечить безопасную доставку украинского зерна

BNS
Страны Балтии призывают ООН обеспечить безопасную доставку украинского зерна
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Зерно.
Зерно. Фото: dlmdouglas/ Shutterstock

Страны Балтии призывают Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), сообщество ООН и ответственные агентства ООН обеспечить безопасную транспортировку украинского зерна из морских портов, захваченных и заблокированных Россией.

Такой призыв был озвучен на заседании Совбеза ООН, сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Литвы.

Комментируя совместное заявление Эстонии, Латвии и Литвы, постоянный представитель Литвы при ООН Ритис Паулаускас сказал, что после того, как Россия заблокировала морские порты страны, Украина не может экспортировать 20 млн тонн зерна, собранного в прошлом году.

«Совет безопасности, сообщество государств ООН и ответственные агентства ООН должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы разблокировать украинские порты и обеспечить безопасный проход судов-зерновозов через украинские территориальные воды Черного моря», - отметил Паулаускас в пресс-релизе.

Он также подчеркнул, что Украина является пятым по величине экспортером пшеницы, и что если Россия продолжит обстреливать и бомбить территорию Украины, земледельцы этой страны не смогут обеспечить посев.

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