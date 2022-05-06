Цены на нефть опять растут

Цена за баррель сырой нефти марки Brend повысилась на 0,3 процента до 111,2 доллара. Таким образом, в течение этой неделе цена увеличилась уже на 3,7 процента. Рост цены с начала года составил 43 процента. Цена американской сырой нефти держится сегодня на уровне 108 долларов.

Рост цен на нефть на этой неделе подстегнули разговоры в Европейском союзе о введении эмбарго на нефть из России, что увеличивает спрос на нефть, находящейся вне эмбарго. Поскольку разговоры о санкциях в отношении Ирака на сегодняшний день никуда не привели, США не могут покупать там нефть из-за санкций, что, в свою очередь, снижает долю легальной нефти в мире, которую не могут покупать европейцы.

На цены на нефть вчера повлияли оказавшийся в доступе план США, согласно которому правительство страны хочет закупить в третьем квартале 60 миллионов баррелей нефти. Деньги для этой покупки будут отправлены таким образом, что, прежде всего, будут проданы стратегические запасы страны, а прибыль потратят на новую нефть, сообщил oilprice.com.