Суд в Беларуси приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам заключения

Дело Софьи Сапеги слушалось с 28 марта в закрытом режиме, поэтому суд огласил только резолютивную часть приговора.

По данным Следственного комитета и прокуратуры Беларуси, Сапегу осудили по семи статьям УК. Самая тяжкая - разжигание социальной розни, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, ей вменили организацию преступлений в отношении судей, силовиков и журналистов плюс сбор и распространение персональных данных (в том числе прокуроров и госслужащих) с причинением существенного вреда. Обвинение на момент передачи дела в суд насчитало 238 потерпевших.

Как утверждала прокуратура, преступления совершались через дискредитирующие власть и силовиков телеграм-каналы, которые Сапега якобы администрировала за деньги. Полученные "преступным путем" доходы она ранее вернула в казну Беларуси.

При этом интрига процесса оставалась в том, сколько исков о компенсации морального вреда и на какую сумму признает суд. Потерпевшие должны были доказать наличие нравственных страданий и обосновать заявленные суммы исков, сказал Би-би-си адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский.

Могут ли Сапегу помиловать или отправить в Россию?

По словам источника Би-би-си, обжаловать приговор Софья Сапега, скорее всего, не будет и попросит Александра Лукашенко о помиловании.

Но до этого она должна погасить всю сумму причиненного потерпевшим ущерба.

Если Лукашенко не помилует Софью Сапегу, она попросит отправить ее в Россию для отбывания наказания, говорит источник Би-би-си. В последнем случае ее может помиловать Владимир Путин, cказал Би-би-си адвокат семьи осужденной Антон Гашинский.

Если Сапега окажется в юрисдикции России, перед этапированием в российскую колонию ей должны пересчитать срок в соответствии с российским УК. И он может оказаться меньше - если в России статьи, по которым осуждена Сапега, предусматривают более мягкое наказание или вообще отсутствуют. Еще один вариант - она может выйти по УДО, объяснил Гашинский, отметив, что будет защищать ее в России.

Как расследовали дело Сапеги

Протасевича и Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту после принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В Афинах пара проводила отпуск, а в Вильнюсе оба работали с командой Светланы Тихановской.

Авиакомпания Ryanair заявила, что получила указание посадить самолет в Минске от белорусских диспетчеров, которые сообщили о потенциальной угрозе на борту. Власти Беларуси же утверждают, что пилоты самостоятельно приняли решение о посадке.

25 мая гостелевидение Беларуси распространило видео с признанием Сапеги в том, что она была редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" - там публиковали личные данные силовиков, судей, чиновников и журналистов государственных СМИ. Такие признания на камеру, записанные силовиками, - популярный жанр в Беларуси: с 2020 года власти опубликовали сотни роликов с признаниями участников оппозиционных митингов и администраторов телеграм-каналов.