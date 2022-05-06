По словам руководителя Научного совета Тойво Майметса, международные организации уверены, что COVID-19 никуда не исчез. Чтобы подготовиться к возможной новой вспышке, государство готовит три возможных сценария: легкая, тяжелая и новая пандемия, сообщила в четверг "Актуальная камера" на ETV.
Майметс: Эстония готовит три сценария на случай возможной вспышки COVID-19
Майметс: Эстония готовит три сценария на случай возможной вспышки COVID-19
В случае легкой пандемии ограничений не будет. Сложный вариант, по словам Майметса, реализуется в случае возникновения новых вариантов коронавируса, которые вызовут более серьезные заболевания или начнут более активно распространяться, как в прошлом году дельта-штамм.
В случае реализации третьего сценария вирусные частицы мутируют до такой степени, что людям не поможет ни вакцинация, ни то, что они переболели коронавирусом.
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