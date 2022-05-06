В субботу, 7 мая, по всей Эстонии состоится всеэстонский День полезных дел «Сделаем!», в котором по состоянию на утро среды примут участие по меньшей мере 13 500 человек. На сайте «Сделаем!» зарегистрировано более 1100 толок, в том числе более 270 толок по безопасности водоемов и 350 природоохранных толок. Рабочие руки ожидаются как в городе, так и деревне. Проводящийся под эгидой «Сделаем»! уже 15 лет единый день толок – это мероприятие с самым большим количеством волонтеров в Эстонии. Все желающие могут выбрать на сайте www.teemeara.ee толоку по душе и помочь в благоустройстве жилой среды и повышению безопасности в каждом уголке Эстонии.
В субботу по всей Эстонии состоятся толоки под эгидой «Сделаем!»
По словам руководителя Дня полезных дел «Сделаем!» Тармо Тюйра, в этом году толоки ждут с большим нетерпением, потому что люди хотят вновь собраться и действовать вместе. «Наши уездные координаторы подтверждают, что это весну толок в общинах характеризуют противоречивые чувства: с одной стороны большое ожидание, а с другой – осторожность», -сказал Тюйр. – «Появившаяся в годы пандемии разобщенность наложила свой отпечаток на активность людей, но несмотря на это тысячи жителей Эстонии ждут 7 мая».
Тюйр добавил, что поскольку работа бок о бок и радость от совместного труда создают чувство безопасности, День полезных дел «Сделаем!» особенно важен именно в такие времена, как сейчас. Проведенное на толоках «Сделаем!» вместе время помогает увеличить чувство безопасности как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества, а также способствовать сплоченности.
Традиционно в День полезных дел «Сделаем!» каждый человек и каждая община сама решает, что именно следует предпринять общими усилиями. Этой весной на толоки ожидаются и наши новые соотечественники, которые попали в Эстонию, спасаясь от войны в Украине. В этом году совместно со Спасательным департаментом заявлена одна из фокус-тем «Сделаем!» - безопасность водоемов. Так же продолжаются и всевозможные виды толок по охране природы и поддержанию биоразнообразия. Желающие получить семена отечественных луговых растений от оргкоманды «Сделаем!» могут сообщить о своем желании при регистрации соответствующей толоки на www.teemeara.ee.
Команда Дня полезных дел «Сделаем!» призывает следить на толоках за техникой безопасности, в том числе наряду с пожарной и водной безопасностью важна и безопасность в в работе. В случае обнаружения напоминающего взрывное устройство предмета к нему нельзя прикасаться, следует его оградить и позвонить в Спасательный департамент по номеру 112. Об обнаруженных открытых люках и опасных строениях нужно звонить по номеру 1247. Участвующих в толоках детей нельзя оставлять без надзора.
Делиться эмоциями так же важно, как и работать. Видео и фото с толок «Сделаем!» можно размещать в соцсетях с хештэгами #teemeära2022 и @talgupaev или посылать фотографии по адресу электронной почты info@teemeara.ee (с указание места проведения толоки). Видео с толок можно загружать в YouTube (с меткой ”Teeme Ära 2022”). За новостями о ходе проведения Дня полезных дел «Сделаем!» 7 мая можно следить по адресу www.teemeara.ee/otse.
Всеэстонский День полезных дел «Сделаем!» появился на свет благодаря масштабной уборке «Сделаем!» в 2008 году и следующим за ней всеэстонским мозговым штурмом в 2009 году. Начиная с 2010 года организация толок является возможностью для каждого активного гражданина, общины или объединения Эстонии самим сделать что-то хорошее на благо своей общины и природы.
Весенние толоки «Сделаем!» проходят в Эстонии уже 15-ый год подряд, и кульминацией толок этого года станет День полезных дел 7 мая. Организаторы мероприятия: Эстонский фонд природы, Эстонское движение деревень «Родной край» и созданная ими сеть партнеров. Партнеры и спонсоры Дня полезных дел «Сделаем!»: фонд Целевой капитал гражданского общества, Спасательный департамент, Sigrid Rausing Trust, Dentsu, Bauhof, LHV Noortepank, Nordic Hotel Forum, Tele2 и др.