В субботу по всей Эстонии состоятся толоки под эгидой «Сделаем!»

По словам руководителя Дня полезных дел «Сделаем!» Тармо Тюйра, в этом году толоки ждут с большим нетерпением, потому что люди хотят вновь собраться и действовать вместе. «Наши уездные координаторы подтверждают, что это весну толок в общинах характеризуют противоречивые чувства: с одной стороны большое ожидание, а с другой – осторожность», -сказал Тюйр. – «Появившаяся в годы пандемии разобщенность наложила свой отпечаток на активность людей, но несмотря на это тысячи жителей Эстонии ждут 7 мая».

Тюйр добавил, что поскольку работа бок о бок и радость от совместного труда создают чувство безопасности, День полезных дел «Сделаем!» особенно важен именно в такие времена, как сейчас. Проведенное на толоках «Сделаем!» вместе время помогает увеличить чувство безопасности как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества, а также способствовать сплоченности.

Традиционно в День полезных дел «Сделаем!» каждый человек и каждая община сама решает, что именно следует предпринять общими усилиями. Этой весной на толоки ожидаются и наши новые соотечественники, которые попали в Эстонию, спасаясь от войны в Украине. В этом году совместно со Спасательным департаментом заявлена одна из фокус-тем «Сделаем!» - безопасность водоемов. Так же продолжаются и всевозможные виды толок по охране природы и поддержанию биоразнообразия. Желающие получить семена отечественных луговых растений от оргкоманды «Сделаем!» могут сообщить о своем желании при регистрации соответствующей толоки на www.teemeara.ee.

Команда Дня полезных дел «Сделаем!» призывает следить на толоках за техникой безопасности, в том числе наряду с пожарной и водной безопасностью важна и безопасность в в работе. В случае обнаружения напоминающего взрывное устройство предмета к нему нельзя прикасаться, следует его оградить и позвонить в Спасательный департамент по номеру 112. Об обнаруженных открытых люках и опасных строениях нужно звонить по номеру 1247. Участвующих в толоках детей нельзя оставлять без надзора.

Делиться эмоциями так же важно, как и работать. Видео и фото с толок «Сделаем!» можно размещать в соцсетях с хештэгами #teemeära2022 и @talgupaev или посылать фотографии по адресу электронной почты info@teemeara.ee (с указание места проведения толоки). Видео с толок можно загружать в YouTube (с меткой ”Teeme Ära 2022”). За новостями о ходе проведения Дня полезных дел «Сделаем!» 7 мая можно следить по адресу www.teemeara.ee/otse.

Всеэстонский День полезных дел «Сделаем!» появился на свет благодаря масштабной уборке «Сделаем!» в 2008 году и следующим за ней всеэстонским мозговым штурмом в 2009 году. Начиная с 2010 года организация толок является возможностью для каждого активного гражданина, общины или объединения Эстонии самим сделать что-то хорошее на благо своей общины и природы.