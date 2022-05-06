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Таллиннский ботанический сад приглашает на дни садоводства

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Таллиннский ботанический сад приглашает на дни садоводства
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Приходите на мероприятия!
Приходите на мероприятия! Фото: Таллиннский ботанический сад

На следующих выходных, в субботу и воскресенье 14 и 15 мая, в Таллиннском ботаническом саду состоятся тематические дни «Весна в саду». Заинтересованные в садоводстве посетители узнают, как пикировать растения и бороться с вредителями. Пройдут экскурсии по открытой территории и новому альпинарию ботанического сада. В воскресенье состоится детский мастер-класс, где участники научатся собирать небольшие букеты.

На мастер-классы и экскурсии можно попасть по обычному входному билету, мастер-класс по пикировке проходит по предварительной регистрации.

Экскурсии, мастер-класс по пикировке и прогулка, в рамках которой мы поговорим о защите растений, начинаются от кассы. Детский мастер-класс пройдет в воскресенье в учебном классе пальмового дома.

Программа

14 мая

11.00 Воркшоп по пикировке (Тийна Марипуу), предварительная регистрация ЗДЕСЬ

12.00 Учебная прогулка «Как успешно бороться с вредителями» (Пилле Херманн)

13.00 Прогулка по альпинарию (Криста Киротар)

14.00 Экскурсии «Весенние жемчужины» на эстонском и русском языках (Тийа Яанус, Мария Струкова)

15 мая

12.00 Экскурсии «Весенние жемчужины» на эстонском и русском языках (Тийа Яанус, Мария Струкова)

13.00 Учебная прогулка «Как успешно бороться с вредителями» (Пилле Херманн)

13.00–15.00 Мастер-класс для детей «Составление букета» (Аве Виснапуу)

С 1 мая Таллиннский ботанический сад открыт каждый день с 10:00 до 19:00. Стоимость дневного билета в ботанический сад в течение летнего сезона – 6 евро; льготного билета – 3 евро.

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