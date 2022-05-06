Alexela и Infortar закончили переговоры о LNG-терминале с Elering

Как сообщили обе фирмы, для обеспечения надежности снабжения Alexela и Infortar продолжат переговоры с Министерством экономики и коммуникаций. Председатель правления концерна Alexela Марти Хяэль сказал, что переговоры в течение двух месяцев показали отсутствие у Elering желания строить в Эстонии терминал — как к предстоящей осени, так и вообще.

«Разговор шел о том, готовы ли мы, инвестируя почти 40 млн евро, считаться с возможностью убытков в размере от 15 до 30 млн. Вместе с тем, предлагаемый Elering план стоимостью почти сто миллионов евро предполагает по сути покупку судна финнам за деньги эстонских налогоплательщиков. И его не останавливает даже тот факт, что аренда сроком на десять лет в два раза дороже начальной стоимости строительства судна, и что владелец этого судна получит исключительно большую прибыль», - подчеркнул Хяэль.

Он отметил, что предлагаемый частными фирмами план заметно выгоднее эстонским налогоплательщикам, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. По словам Хяэля, Alexela и Infortar ставят своей целью обеспечить Эстонии надежность поставок газа уже на предстоящую зиму не только в объеме 20% потребления газа, но и всем промышленным потребителям, а также предоставить эстонской экономике конкурентное преимущество и в регионе.

Alexela и Infortar объявили, что они продолжат развивать проект терминала СПГ в Палдиски и предполагают, что Elering к осени этого года обеспечит необходимое для проекта газовое соединение, а департамент конкуренции — свободный рынок, не искаженный государственной помощью, как того уже много лет обещают частному капиталу как директивы ЕС, так и законы Эстонии.

Компания Elering утром 6 мая сообщила, что предложение фирмы Alexela по возведению причала для перетяжки, необходимого для принятия плавучего LNG-терминала, неприемлемо ни с точки зрения организации рынка, ни по стоимости.

Государственная фирма отметила, что когда Elering включился в обсуждение тематики строительства перевалочного причала для плавучего терминала, собственники проекта индексировали его стоимость в 20 млн евро, однако в ходе переговоров от частной фирмы поступило предложение, в соответствии с которым Elering в качестве платы за аренду причала должен будет выплатить полную стоимость его строительства на сумму в 40 млн евро, однако несмотря на это причал позднее останется в собственности Alexela.