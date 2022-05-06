Алар Карис удостоил высокой госнаграды чиновника МИД США Кристофера Тодда Робинсона

Кристофер Тодд Робинсон удостоился награды за развитие добрых двухсторонних связей между Эстонией и США, а также за продуктивное долгосрочное сотрудничество. Долгие годы он отстаивал европейскую безопасность.

На сегодня Кристофер Робинсон является заместителем министра иностранных дел США и возглавляет бюро МИД по вопросам Европы и Евразии. Перед тем он работал министром-советником по политическим вопросам в посольстве США в Москве. В качестве дипломата он работал также в Ираке, Белоруссии, Канаде и Никарагуа, входил в состав представительства США при ОБСЕ в Вене.