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Видео ⟩ Боец ММА сломал руку соперника болевым приемом

rus.postimees.ee
Боец ММА сломал руку соперника болевым приемом
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Бой King of Kings, иллюстративное фото
Бой King of Kings, иллюстративное фото Фото: Liis Treimann

В рамках турнира Cage Wars 52 боец Коул Фараши дебютировал на любительском ринге против такого же новичка Джалиля Палмера, сообщает Sport24.ua.

В конце первого раунда Палмеру удалось взять руку Фараши на болевой прием. Жертва до последнего мгновения отказывался признавать свое неизбежное поражение и мужественно терпел боль, пока его правая рука жутко не вывернулась в плече – рефери засчитал технический нокаут.

Добавим, о состоянии здоровья Фараши пока ничего не известно. Для Палмера эта победа стала первой в любительской карьере, ранее он потерпел одно фиаско.

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