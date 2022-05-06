Видео ⟩ Боец ММА сломал руку соперника болевым приемом

В конце первого раунда Палмеру удалось взять руку Фараши на болевой прием. Жертва до последнего мгновения отказывался признавать свое неизбежное поражение и мужественно терпел боль, пока его правая рука жутко не вывернулась в плече – рефери засчитал технический нокаут.