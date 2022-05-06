В рамках турнира Cage Wars 52 боец Коул Фараши дебютировал на любительском ринге против такого же новичка Джалиля Палмера, сообщает Sport24.ua.
Видео ⟩ Боец ММА сломал руку соперника болевым приемом
Боец ММА сломал руку соперника болевым приемом
В конце первого раунда Палмеру удалось взять руку Фараши на болевой прием. Жертва до последнего мгновения отказывался признавать свое неизбежное поражение и мужественно терпел боль, пока его правая рука жутко не вывернулась в плече – рефери засчитал технический нокаут.
Добавим, о состоянии здоровья Фараши пока ничего не известно. Для Палмера эта победа стала первой в любительской карьере, ранее он потерпел одно фиаско.
WARNING GRAPHIC— Neo Vale Tudo (@NeoValeTudo) April 30, 2022
Jahliel Palmer defeats Cole Farsaci via technical submission pic.twitter.com/sePXk3Cfcl