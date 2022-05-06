В Эстонии ограничат доступ к сайту Rubaltic

TTJA обосновывает свое решение тем, что сайт rubaltic.ru распространяет военную пропаганду, оправдывает и поддерживает совершение военных преступлений и разжигает ненависть, тем самым создавая угрозу общественному порядку в Эстонии, пишет Rus.ERR.

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