Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) предписал телекоммуникационным компаниям заблокировать доступ к сайту rubaltic.ru.
В Эстонии ограничат доступ к сайту Rubaltic
В Эстонии ограничат доступ к сайту Rubaltic
TTJA обосновывает свое решение тем, что сайт rubaltic.ru распространяет военную пропаганду, оправдывает и поддерживает совершение военных преступлений и разжигает ненависть, тем самым создавая угрозу общественному порядку в Эстонии, пишет Rus.ERR.
Этот веб-сайт доступен на территории Эстонии через услуги интернет-подключения, предоставляемые телекоммуникационными компаниями. Обязательство по предписанию действительно в течение 12 месяцев.
По состоянию на пятницу, 6 мая, TTJA запретил ретрансляцию семи телеканалов и ограничила доступ к 12 веб-сайтам. Ранее были заблокированы сайты ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru, tass.ru, smotrim.ru, ontvtime.ru, tokshow.online и rus24.tv.