С пятницы по воскресенье TMW приглашает открыть для себя городское пространство Нарвы

«Культура объединяет нас в Таллинне. Она же объединяет нас в приграничной Нарве. Нарва — это город, который раскрывается слой за слоем. Благодаря музыке, искусству, беседам и гостеприимству нарвитян мы вместе сможем получить по-настоящему особенные впечатления. Культура делает нас внутренне сильными. Совместный опыт объединяет», - говорит Сильдна.

«В воскресенье мы будем праздновать День матери, вместе сажать растения. Создание новых традиций, поиск других решений — в этом и заключается смысл того, почему фестиваль приходит в наш город. Приходит и остается на много лет, становясь неотъемлемой частью нашей жизни», — комментирует Валерия Лаврова, основатель Дня обсуждений BAZAR и член нарвской команды TMW.

С пятницы, 6 мая, по воскресенье, 8 мая, TMW приглашает вас открыть для себя городское пространство Нарвы — с помощью дневных концертов на речном променаде и ночных световых инсталляций, расположенных на территории от Кренгольма до парка Герасимова, а также при помощи экскурсий: от завода «Балтиец» до сакральной Нарвы. Звуковые и световые инсталляции «На границе» и «Пограничный свет» и граффити «Разные, но вместе», которые откроются в рамках фестиваля, поднимают вопросы об идентичности, национальностях и межличностном пространстве, рассматривая границу как область, объединяющий ритм которой помогает творить и быть вместе. Около 20 любимых эстонских музыкантов выступят с бесплатными концертами на городских сценах: от дуэта Мартена Кунингаса и Роберта Линна до Curly Strings и школьной группы из Кохтла-Ярве DB4.

В субботу, 7 мая, в 12:00, в нарвском центре Vaba Lava Narva фестивальный день откроет президент Эстонской Республики Алар Карис.

В воскресенье, 8 мая, в Нарве состоится обед за длинным столом, посвященный Дню матери, а завершится мероприятие совместной посадкой растений в Парке EV100.

В ночь с субботы на воскресенье, после окончания программы на основной сцене Station Narva в Кренгольме, гостей фестиваля в Таллинн доставит специальный ночной поезд.