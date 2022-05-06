«Тема фестиваля этого года — единство», — говорит Хелен Сильдна, основатель и генеральный директор TMW.
С пятницы по воскресенье TMW приглашает открыть для себя городское пространство Нарвы
«Культура объединяет нас в Таллинне. Она же объединяет нас в приграничной Нарве. Нарва — это город, который раскрывается слой за слоем. Благодаря музыке, искусству, беседам и гостеприимству нарвитян мы вместе сможем получить по-настоящему особенные впечатления. Культура делает нас внутренне сильными. Совместный опыт объединяет», - говорит Сильдна.
«В воскресенье мы будем праздновать День матери, вместе сажать растения. Создание новых традиций, поиск других решений — в этом и заключается смысл того, почему фестиваль приходит в наш город. Приходит и остается на много лет, становясь неотъемлемой частью нашей жизни», — комментирует Валерия Лаврова, основатель Дня обсуждений BAZAR и член нарвской команды TMW.
С пятницы, 6 мая, по воскресенье, 8 мая, TMW приглашает вас открыть для себя городское пространство Нарвы — с помощью дневных концертов на речном променаде и ночных световых инсталляций, расположенных на территории от Кренгольма до парка Герасимова, а также при помощи экскурсий: от завода «Балтиец» до сакральной Нарвы. Звуковые и световые инсталляции «На границе» и «Пограничный свет» и граффити «Разные, но вместе», которые откроются в рамках фестиваля, поднимают вопросы об идентичности, национальностях и межличностном пространстве, рассматривая границу как область, объединяющий ритм которой помогает творить и быть вместе. Около 20 любимых эстонских музыкантов выступят с бесплатными концертами на городских сценах: от дуэта Мартена Кунингаса и Роберта Линна до Curly Strings и школьной группы из Кохтла-Ярве DB4.
В субботу, 7 мая, в 12:00, в нарвском центре Vaba Lava Narva фестивальный день откроет президент Эстонской Республики Алар Карис.
В воскресенье, 8 мая, в Нарве состоится обед за длинным столом, посвященный Дню матери, а завершится мероприятие совместной посадкой растений в Парке EV100.
В ночь с субботы на воскресенье, после окончания программы на основной сцене Station Narva в Кренгольме, гостей фестиваля в Таллинн доставит специальный ночной поезд.
Пятница, 6 мая
18:00 Мастер-класс: «Эмоциональный интеллект — что это и зачем?» Narva Vaba Lava (Линда, 2)
19:30 Открытие граффити «Разные, но вместе» (Линда, 6)
Художники Ирина Сопина и Ольга Тюрина, а также учащиеся и выпускники Нарвской художественной школы
Концерт: meisterjaan
20:30 Открытие звуковой инсталляции резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме. Место сбора: Йоала, 23c
21:00 Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body? Нарвская арт-резиденция NART (Йоала, 18)
22:00 Открытие выставки световых инсталляций студентов EKA «Пограничный свет»
Концерт: Мик Педая Парк Герасимова (ул. Василия Герасимова, 3)
Суббота, 7 мая
12:00 Открытие TMW 2022 Narva
Вступительное слово: президент Алар Карис. Vaba Lava Narva (Линда, 2)
12:00–18:00 Ярмарка пластинок
DJ Янек Мурд. В течение часа — свободный микрофон и пульт для коллекционеров пластинок. Площадь перед Vaba Lava Narva (Линда, 2)
12:30–13:00 Презентация нового номера нарвского молодежного журнала Narvamus
13:00–14:00 Беседы TMW: «Русскоязычное медиа-пространство — кто должен его развивать?» Narva Vaba Lava (Линда, 2)
Городские сцены
13:00–17:45 Площадка пляжного дома Йоаору (Линнусе, 2)
13:00 DB4
14:00 ЧЕ
15:00 Мартен Кунингас и Роберт Линна
16:00 Час канадских артистов
17:00 Pale Alison
13:30–17:00 Сцена Дальберга, речной променад Нарвы
13:30 Финно-угорские артисты
14:30 Артисты и диджеи Africa NOW!
15:30 SHIRA
16:30 Ансамбль Genka & Alla Jakubova
14:00–17:00 Универсальный скейт-парк (Тулевику, 9)
14:00 Propazha
15:00 SizeoptimaL
16:00 Fenkii
Звуковая инсталляция резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме. Место сбора: Йоала, 23c
Выставка световых инсталляций студентов EKA «Пограничный свет»
Парк Герасимова (ул. Василия Герасимова, 3)
Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body? Нарвская арт-резиденция NART (Йоала, 18)
Воскресенье, 8 мая, 01:15–03:24 Ночной поезд: Нарва–Таллинн
Воскресенье, 8 мая
10:00-12:00 Завтрак по-нарвски
VitaTiim (Тулевику, 7)
12:00 Праздник за длинным столом в честь Дня матери. Сад Центра свободного творчества (Вабадузе, 20)
13:00–14:00 Концерт ко Дню матери: Curly Strings
14:00–16:00 Совместная посадка растений в парке EV100
Звуковая инсталляция резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме. Место сбора: Йоала, 23c
Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body? Нарвская арт-резиденция NART (Йоала, 18)
Экскурсии в Нарве
Речная прогулка на нарвском судне Caroline
12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Нарвский порт
Экскурсии Нарвского музея
Билеты только в предварительной продаже на narvamuuseum.ee
Суббота, 7 мая
Йоальская фабрика: от подвала до башни (напротив Йоала, 30)
11:00–12:30 на русском языке
13:00–14:30 на эстонском языке
«Балтиец»: секретный военный завод в центре города (Alex Kohvik (Линда, 2))
15:00, 16:00 на английском языке
Сакральная Нарва (Нарвский Воскресенский кафедральный собор (Бастракова, 4))
15:00 на русском языке
Нарова: знаменитый мебельный комбинат и макет Старой Нарвы (Бывший Нарвский мебельный комбинат (ул. Альберта-Аугуста Тийманна, 1))
15:00–16:00 на русском языке
16:00–17:00 на эстонском языке
Воскресенье, 8 мая
Речная прогулка на нарвском судне Caroline (Нарвский порт)
12:00, 14:00, 16:00
Экскурсии Нарвского музея
Билеты только в предварительной продаже на narvamuuseum.ee
Кренгольм: история текстильного гиганта (напротив Йоала, 30)
12:00–13:30 на эстонском, русском и английском языках
«Балтиец»: секретный военный завод в центре города
15:00–16:00 на эстонском языке
16:00–17:00 на русском языке
Информация о специальных предложениях: tmw.ee