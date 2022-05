С пятницы по воскресенье TMW приглашает открыть для себя городское пространство Нарвы

Пятница, 6 мая

18:00 Мастер-класс: «Эмоциональный интеллект — что это и зачем?» Narva Vaba Lava (Линда, 2)

Дополнительная информация

19:30 Открытие граффити «Разные, но вместе» (Линда, 6)

Художники Ирина Сопина и Ольга Тюрина, а также учащиеся и выпускники Нарвской художественной школы

Концерт: meisterjaan

20:30 Открытие звуковой инсталляции резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме. Место сбора: Йоала, 23c

21:00 Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body? Нарвская арт-резиденция NART (Йоала, 18)

22:00 Открытие выставки световых инсталляций студентов EKA «Пограничный свет»

Концерт: Мик Педая Парк Герасимова (ул. Василия Герасимова, 3)

Дополнительная информация

Суббота, 7 мая

12:00 Открытие TMW 2022 Narva

Вступительное слово: президент Алар Карис. Vaba Lava Narva (Линда, 2)

12:00–18:00 Ярмарка пластинок

DJ Янек Мурд. В течение часа — свободный микрофон и пульт для коллекционеров пластинок. Площадь перед Vaba Lava Narva (Линда, 2)

12:30–13:00 Презентация нового номера нарвского молодежного журнала Narvamus

13:00–14:00 Беседы TMW: «Русскоязычное медиа-пространство — кто должен его развивать?» Narva Vaba Lava (Линда, 2)

Городские сцены

13:00–17:45 Площадка пляжного дома Йоаору (Линнусе, 2)

13:00 DB4

14:00 ЧЕ

15:00 Мартен Кунингас и Роберт Линна

16:00 Час канадских артистов

17:00 Pale Alison

13:30–17:00 Сцена Дальберга, речной променад Нарвы

13:30 Финно-угорские артисты

14:30 Артисты и диджеи Africa NOW!

15:30 SHIRA

16:30 Ансамбль Genka & Alla Jakubova

14:00–17:00 Универсальный скейт-парк (Тулевику, 9)

14:00 Propazha

15:00 SizeoptimaL

16:00 Fenkii

Звуковая инсталляция резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме. Место сбора: Йоала, 23c

Выставка световых инсталляций студентов EKA «Пограничный свет»

Парк Герасимова (ул. Василия Герасимова, 3)

Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body? Нарвская арт-резиденция NART (Йоала, 18)

Воскресенье, 8 мая, 01:15–03:24 Ночной поезд: Нарва–Таллинн

Воскресенье, 8 мая

10:00-12:00 Завтрак по-нарвски

VitaTiim (Тулевику, 7)

12:00 Праздник за длинным столом в честь Дня матери. Сад Центра свободного творчества (Вабадузе, 20)

13:00–14:00 Концерт ко Дню матери: Curly Strings

14:00–16:00 Совместная посадка растений в парке EV100

Звуковая инсталляция резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме. Место сбора: Йоала, 23c

Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body? Нарвская арт-резиденция NART (Йоала, 18)

Экскурсии в Нарве

Речная прогулка на нарвском судне Caroline

12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Нарвский порт

Экскурсии Нарвского музея

Билеты только в предварительной продаже на narvamuuseum.ee

Суббота, 7 мая

Йоальская фабрика: от подвала до башни (напротив Йоала, 30)

11:00–12:30 на русском языке

13:00–14:30 на эстонском языке

«Балтиец»: секретный военный завод в центре города (Alex Kohvik (Линда, 2))

15:00, 16:00 на английском языке

Сакральная Нарва (Нарвский Воскресенский кафедральный собор (Бастракова, 4))

15:00 на русском языке

Нарова: знаменитый мебельный комбинат и макет Старой Нарвы (Бывший Нарвский мебельный комбинат (ул. Альберта-Аугуста Тийманна, 1))

15:00–16:00 на русском языке

16:00–17:00 на эстонском языке

Воскресенье, 8 мая

Речная прогулка на нарвском судне Caroline (Нарвский порт)

12:00, 14:00, 16:00

Экскурсии Нарвского музея

Билеты только в предварительной продаже на narvamuuseum.ee

Кренгольм: история текстильного гиганта (напротив Йоала, 30)

12:00–13:30 на эстонском, русском и английском языках

«Балтиец»: секретный военный завод в центре города

15:00–16:00 на эстонском языке

16:00–17:00 на русском языке

Информация о специальных предложениях: tmw.ee