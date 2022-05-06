В День Европы в Таллинне пройдет бесплатный концерт «Свята Ватра», nublu и Metsatöll

«Песня важна для нас как в повседневной жизни, так и в истории. История концерта на крыше министерства иностранных дел берет свое начало в 1998 году. В этом году мы приглашаем всех в компании провести вечер Дня Европы под хорошую музыку», – сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Министр иностранных дел подчеркнула, что концерт посвящен тем же ценностям, за которые выступает Европейский Союз и за которые сейчас борется Украина. Основателем Европейского Союза считается министр иностранных дел Франции Робер Шуман, который в своей речи в 1950 году предложил новый вид политического и экономического сотрудничества, благодаря которому война между народами Европы была бы немыслима.

«Сегодня, 72 года спустя, идея мира Шумана вновь подверглась испытанию, поскольку Россия в очередной раз начала большую войну в Европе против суверенного соседа. Эта война, которая началась в 2014 году, идет в сердце Европы. Украина является частью демократической Европы, и поэтому мы также поддерживаем ее на пути к Европейскому Союзу», – сказала Лийметс.

«Для украинцев, которые сражаются за всю Европу, очень важна поддержка жителей Эстонии», – сказал Руслан Трочинский, который всей семьей с первых дней войны поддерживал украинскую общину. Он выступит на концерте со своим ансамблем «Свята Ватра» и дочерью Руте Трочинский.

На концерте будут открыты телефоны для пожертвований в поддержку Украины. Сделать пожертвования можно трем некоммерческим организациям: Mondo, Pagulasabi и Slava Ukraini. К концу апреля жители Эстонии отправили в Украину гуманитарную помощь на сумму более 15 миллионов евро, что является ярким примером единства эстонцев и европейцев.

«Может быть, это и есть описание европейца – умение замечать и помогать другим в трудную минуту», – описал свои чувства на тему Европы музыкант nublu, который исполнит на концерте срез своей музыки последних лет. На концерте nublu выступит с Gameboy Tetris (Павел Бочаров), где также выступят нарвские танцоры из клипа Für Oksana.

Последними на концерте выступят Metsatöll. «На этом концерте люди, которые знают, за какие ценности и как стоять в нашей свободной Европе. С высоко поднятой головой. Вооружившись справедливостью и доброй волей», – сказал музыкант Лаури Ыунапуу, который играет на эстонских народных инструментах в ансамбле Metsatöll.

Концерт перед Министерством иностранных дел для всех бесплатный и продлится до 22:55.

Концерт организован Министерством иностранных дел, государственной канцелярией, городом Таллинном и представительством Европейской Комиссии в Эстонии. По случаю Дня Европы, 9 мая, и в предшествующие ему выходные по всей Эстонии пройдут мероприятия. Программа мероприятий доступна на сайте www.euroopapäev.ee.