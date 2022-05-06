Страховая компания: сумма ущерба от пожара на Паэ, 25 не определена, многих документов все еще не хватает

В центр тревоги 7 апреля в 14.29 поступило сообщение о том, что открытым пламенем горит крыша трехэтажного жилого дома на улице Паэ, 25. Когда спасатели прибыли на место, они в первую очередь приступили к эвакуации людей. Из здания вывели не менее 30 человек, к счастью, при пожаре никто не пострадал. В 22.00 возгорание удалось локализовать.

При пожаре сильно пострадали квартиры третьего и частично четвертого и пятого этажей, перестроенные собственниками квартир из чердачных помещений. Квартиры нижних этажей были сильно повреждены водой. Коробка здания на Паэ, 25, включая крышу и фасад, застрахована в страховой компании Gjensidige. Застрахованы также одна квартира и коммерческое помещение, где и начались работы по устранению ущерба.

Последствия пожара на Паэ, 25. Фото: Gjendsidige.

«Партнеры занимаются демонтажными и уборочными работами, вывозом мусора и установкой временной влагопрочной кровли, на что может уйти несколько месяцев. Временная крыша необходима, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Поскольку это сложный строительный проект, мы надеемся на достижение взаимопонимания как с квартирным товариществом, так и с собственниками квартир. На данный момент идет сбор необходимых для реновации документов, но, к сожалению, еще многого не хватает», — сказал Денис Николаев, представитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige.

Для восстановления своих квартир, если они застрахованы, собственники должны обратиться в свою страховую компанию и начать ликвидировать последствия пожара.