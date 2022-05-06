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Мобилизованные РФ на оккупированных территориях не могут и не хотят воевать с Украиной

Игорь Таро
Мобилизованные РФ на оккупированных территориях не могут и не хотят воевать с Украиной
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Украинский солдат прыгает из подбитого российского танка на окраине села Малая Рогань в Харьковской области. Украина, 20 апреля 2022. ФОТО: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Украинский солдат прыгает из подбитого российского танка на окраине села Малая Рогань в Харьковской области. Украина, 20 апреля 2022. ФОТО: REUTERS/Alkis Konstantinidis Фото: Alkis Konstantinidis

Украинские войска продвинулись на север и восток в окрестностях Харькова, а также к северу от Чугуева, что юго-восточнее Харькова, в сторону Старого Салтова. Вернуть деревни под свой контроль войскам РФ не удается. Когда там недавно была освобождена крупная часть населенных пунктов, на позициях противника обнаружились недавно мобилизованные жители оккупированных территорий, которых просто бросили в окопы как пушечное мясо, – воевать они не могут и не хотят, цитирует Postimees вчерашний военный обзор Игоря Таро.

Украина радостно снимает с постаментов советские танки и готовится коллективно пропустить 9 мая. B этот день каждый будет вспоминать жертв Второй мировой войны дома. А праздновать по-настоящему настанет время тогда, когда Украина в конце концов победит.

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