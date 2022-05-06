Мобилизованные РФ на оккупированных территориях не могут и не хотят воевать с Украиной

Украинские войска продвинулись на север и восток в окрестностях Харькова, а также к северу от Чугуева, что юго-восточнее Харькова, в сторону Старого Салтова. Вернуть деревни под свой контроль войскам РФ не удается. Когда там недавно была освобождена крупная часть населенных пунктов, на позициях противника обнаружились недавно мобилизованные жители оккупированных территорий, которых просто бросили в окопы как пушечное мясо, – воевать они не могут и не хотят, цитирует Postimees вчерашний военный обзор Игоря Таро.