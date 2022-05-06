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На следующей неделе жители Таллинна cмогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

rus.postimees.ee
На следующей неделе жители Таллинна cмогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы
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Спортивный инвентарь.
Спортивный инвентарь. Фото: Andres Haabu / Postimees

На следующей неделе, с 9 по 15 мая, городские станции по приему отходов будут бесплатно принимать от жителей Таллинна крупногабаритные отходы – такие как предметы мебели, велосипеды и детские коляски. Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии столицы.

«В ходе прошлой кампании по сбору крупногабаритного мусора было собрано в десять раз больше отходов, чем обычно — это говорит о том, что люди ценят такую возможность. Таким образом, Таллинн становится еще более экологичным городом. Цель бесплатного приема отходов – снизить вероятность того, что вещи окажутся в лесу, а не на станции по приему отходов», - сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.

Хотя вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов, и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, в рамках месяца охраны природы, в течение недели (с 9 по 15 мая) зарегистрированные жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на всех столичных станциях по приему отходов. Впервые кампания прошла в марте этого года. В течение недели на станции было доставлено в общей сложности 1 472 кубометра крупногабаритных отходов – это в десять раз больше, чем обычно в этот период.

За один раз житель города может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

Станции по приему отходов расположены в Пяэскюла (Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 36 / Ристайа теэ, 8) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5). Станции открыты с 12.00 до 20.00 по будням и с 10.00 до 18.00 по выходным.

Крупногабаритными отходами являются: мебель и части мебели (например, диван, стол, полка); ковры и другие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивные принадлежности; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски; рождественские ели.

Крупногабаритными отходами не являются строительный мусор (например, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, валики для краски); опасные отходы (например, пустые банки из-под краски, шифер); проблемные отходы (например, части непригодных к использованию автомобилей, автопокрышки); металлолом; электроприборы и электроника (например, стиральная машина, телевизор, холодильник, плита); прочие отходы, покрываемые ответственностью производителя.

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