Сработает ли? Футбольные матчи могут сократить до 60 минут

«Судьи знают, что добавленное время является спорным вопросом. Команда-победитель хочет меньше, проигравшая команда хочет больше. Я думаю, что есть решение — это 60-минутные матчи с введением «чистого времени». Данную идею сейчас прорабатывают Пьерлуиджи Коллина, FIFA и IFAB. Эта система работает в баскетболе, может сработать и в футболе.