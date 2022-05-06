Глава судейского комитета UEFA Пьерлуиджи Коллина, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и Международная федерация футбола (FIFA) рассматривают возможность сокращения футбольных матчей до 60 минут, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на известного экс-арбитра Марка Клаттенбурга, который написал об этом в своей колонке Daily Mail.
Сработает ли? Футбольные матчи могут сократить до 60 минут
Сработает ли? Футбольные матчи могут сократить до 60 минут
«Судьи знают, что добавленное время является спорным вопросом. Команда-победитель хочет меньше, проигравшая команда хочет больше. Я думаю, что есть решение — это 60-минутные матчи с введением «чистого времени». Данную идею сейчас прорабатывают Пьерлуиджи Коллина, FIFA и IFAB. Эта система работает в баскетболе, может сработать и в футболе.
Судья будет ставить на паузу время матча, например, когда мяч выходит из игры, или когда оказывается помощь травмированному игроку, или когда футболисты общаются с арбитром. Таким образом, длительность каждого матча будет фиксированной, и мы избавимся от противоречия в вопросе времени», — написал Клаттенбург.
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