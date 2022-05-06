Правда ли, что украинские беженцы в Латвии будут получать 1500 евро в месяц?

«Если учесть, что в Латвии сейчас 25 600 беженцев из Украины, то на каждого беженца получается 4542 евро. Это деньги, выделяющиеся на каждого на 90 дней. Значит, на месяц выделяют 1514 евро. То есть семья, состоящая из матери и ребенка, должна получить 3028 евро в месяц», - рассказывается в популярном видео.

Стоит отметить, что оно размещено в группе, в которой регулярно распространяется дезинформация о беженцах из Украины в Латвии, выкладываются посты, что беженцы якобы ведут себя агрессивно. В группе также регулярно высмеивается и очерняется Латвия и ее правительство. Например, о записях, опубликованных в этой группе, Re:Check писал здесь и здесь.

Из сказанного в видео следует, что каждый беженец из Украины в Латвии получит 1514 евро в месяц, однако это не так.

Во-первых, 116,28 млн евро - это вся сумма, выделенная на различные меры в новом плане поддержки украинских беженцев, который 29 апреля утвердило правительство. План рассчитан на размещение в Латвии до 40 тысяч беженцев из Украины, а не на 26 тысяч, как утверждается в видео.

Во-вторых, в проекте постановления данного плана указано (здесь), что объем дополнительного финансирования является индикативным - это означает, что он имеет рекомендательный, но не обязательный характер. То же на заседании правительства заявил госсекретарь Министерства внутренних дел Латвии Дмитрий Трофимов, объяснив, что это ориентировочная сумма, «так как все расходы будут покрываться по факту».

В-третьих, значительная часть суммы предназначена латвийским домохозяйствам, предоставляющим кров военным беженцам из Украины: они за период от 1 мая до 90 дней смогут получать до 300 евро в месяц (100 евро за первого человека и 50 за каждого последующего). Также договоры об аренде жилья украинцам будут включать в себя арендную плату до 400 евро. Что касается выплат, которые получат беженцы, то это гарантированный минимальный доход (GMI), который в Латвии составляет 109 евро на первого человека в домохозяйстве и 76 евро каждому последующему. Сохранится также единоразовое кризисное пособие в размере 272 евро на совершеннолетнего человека и 190 евро на каждого ребенка.

План поддержки также включает бесплатные уроки латышского, обеспечение бесплатной круглосуточной справочной линии и веб-сайта, предоставление жилья тем, кому оно необходимо, питание или продукты питания на срок до 30 дней (кроме тех, кто живет в семьях, предоставивших кров), различную социальную помощь, оформление документов и другое.