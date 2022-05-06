В мае Больничная касса начала принимать заявления от тех, чье здоровье пострадало в результате вакцинации от коронавируса, пишет Postimees.
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Многие пострадавшие от вакцины могут остаться без компенсации
Многие пострадавшие от вакцины могут остаться без компенсации
«Ко второй половине дня в четверг было подано 255 ходатайств», - отметил руководитель финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэк. Большая часть ходатайств поступила через портал дигитальной истории болезни, но были документы, отправленные электронными письмами, три человека принесли документы лично в бюро обслуживания клиентов.