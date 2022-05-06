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Многие пострадавшие от вакцины могут остаться без компенсации

Кадри Таммепуу
Многие пострадавшие от вакцины могут остаться без компенсации
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На получение компенсации вреда здоровью от вакцины может уйти до пяти месяцев, но сколько точно, чиновники сказать не могут, поскольку длительный процесс принятия решения требует проработки.
На получение компенсации вреда здоровью от вакцины может уйти до пяти месяцев, но сколько точно, чиновники сказать не могут, поскольку длительный процесс принятия решения требует проработки. Фото: Sille Annuk

В мае Больничная касса начала принимать заявления от тех, чье здоровье пострадало в результате вакцинации от коронавируса, пишет Postimees.

«Ко второй половине дня в четверг было подано 255 ходатайств», - отметил руководитель финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэк. Большая часть ходатайств поступила через портал дигитальной истории болезни, но были документы, отправленные электронными письмами, три человека принесли документы лично в бюро обслуживания клиентов.

По словам руководителя правового отдела Больничной кассы Эрго Палло, среди прочих, сейчас есть три ходатайства, где причиной повреждения здоровья указана смерть.

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