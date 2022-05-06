Опрос ⟩ Что вы думаете о 9 мая?

Комментарий автора

Не молчите

Никогда 9 мая не ощущалась такой неоднозначной датой, как в дни военной агрессии России против суверенитета и территориальной целостности Украины. Очевиден тот факт, что военная конфронтация на территории Европы между двумя европейскими государствами полностью обновляет и политическую, и экономическую, и гуманитарную повестки дня современного международного сообщества.

Мы вынуждены говорить сегодня, что не только замалчивать о своем отношении к данной исторической реальности, в которой мы находимся, но и не заявлять о своей четкой позиции к текущему моменту мы не в праве. Причина проста. Российские Вооруженные силы, как и Российская Федерация, по своей собственной Конституции являющаяся федеративной республикой президентского правления с разделением властей, независимым институтом судопроизводства, двухпалатным парламентом и отсутствием цензуры, осуществляют действия, которые полностью противоречат собственной конституции, принятой на всеобщем референдуме в 1993 году.

В преддверии 9 мая, которое для кого-то является праздником, а для кого-то днем скорби, редакция Postimees решила выяснить: что для жителей Эстонии значит день 9 мая? Я посчитал своим долгом спросить у проживающих в разных городах и уездах нашей республики людей, какое значение несет эта дата в их жизни.

Удивительно, но ориентируясь на высказывания в социальных сетях в Эстонии на русском языке, я ожидал иного. Мне казалось, что будет много тех, кто агрессивно настроен против внутренней и внешней политики нашей республики. Однако я должен отметить, что среди опрошенных ни один интервьюер не высказал своего отрицательного настроя в отношении тех действий, что осуществляет Эстония во внешнеполитическом плане.

Более того, при внутреннем недовольстве в отношении практики празднования (а многие до сих пор считают, что 9 Мая – праздник), они соглашаются с тем, что праздник не должен иметь политической составляющей. Представители всех наций гибли, все достойны памяти, в каждой семье побывала и каждую семью разорила Вторая Мировая война. Во время опроса я столкнулся с тем, с чем, как я думал, никогда не столкнусь... с вопросом: «А о сегодняшней русской войне говорить?»

Первое – люди, живущие в Эстонии, чувствуют, что они в состоянии войны. Второе – свободные жители Европейского союза спрашивают представителя прессы: «Можно ли говорить?» Вашему вниманию предлагается опрос людей, которые по доброй воле, без ограничений высказали свое мнение о том, что такое для них день 9 мая.

Все ответы респондентов хранятся в редакции в формате аудиофайлов. Редакция Rus.Postimees приглашает всех, кому не безразлично будущее нашей страны, писать нам о своих проблемах, своих ожиданиях, своем видении развития нашего многонационального общества и использовать любую возможность контакта с прессой, чтобы донести до внимания общественности лично свою точку зрения на события в нашей стране. Заявляйте о своей гражданской позиции в нашем русскоязычном издании. Будьте смелыми, будьте достойными жителями Эстонии, не бойтесь говорить правду всем, кто ее ищет.

Денис Антонов