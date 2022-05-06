В преддверии 9 мая мы поговорили с жителями Эстонии разных возрастов, судеб и профессий. Мы спросили у них, что они думают об этой дате. Каждый ответил по-своему, но все честно и открыто.
Опрос о 9 мая ⟩ "Саму дату забывать нельзя, но не надо к ней приплетать политику"
Ольга Казакова, Таллинн
Для меня 9 мая в первую очередь – это день памяти тех, кто погиб, защищая свою землю, родину, свои семьи. Мой дед совсем молодым пропал без вести где-то под Смоленском, где шли одни из самых тяжелых сражений Второй мировой. Это тот день, когда хочется вспомнить тех, кто остался на полях боев, и тех, кто вернулся живым. Для меня это не день парадов. Не день показухи. Не день того, что показывают на Красной площади в Москве, где все так красиво и пафосно. Раньше мне даже нравились эти парады. Но последние события в Украине и рассказы близких людей, кто столкнулся в живую с отсутствием демократии в России, с полным подавлением свободных взглядов людей, еще задолго до 24 февраля 2022 года, очень сильно изменили мое отношение ко всем этим вещам и к российской власти в целом. Для меня нет и не может быть никакого оправдания нынешней войне в Украине, и власть страны, которая выступает как агрессор в этой войне я уважать никогда не смогу. 9 мая для меня – это тихий день памяти тех, кто видел ту войну и общими усилиями одержал победу над фашизмом. Когда-то мы ходили к памятнику, чтоб почтить память всех и возложить цветы. Потихоньку это все уходит в прошлое. Вспомнить своего деда и остальных героев можно, я считаю, и дома в кругу семьи, так даже правильней. А георгиевские ленты, песни под гармошку на военном кладбище сейчас для меня не имеют ничего общего с этим днем.
Артем Поляк, Нарва
Празднование 9 мая для меня один из самых важных праздников в семье. Я помню, как мы с прадедом очень много общались. Я всегда слушал его истории и о том, как вся моя семья пережила Вторую мировую войну. Скажу так, что несмотря на плотный рабочий график, мне в этот день всегда важно возложить цветы к «Братской могиле советских воинов, военнопленных и жертв фашизма». Это день победы над мировым злом, это праздник освобождения Европы. Но хочу сказать, что я не понимаю, почему некоторые жители нашей страны используют демонстративно различную символику современной России и как она связана с историей Второй мировой. Вот флаг России какое отношение имеет к 9 мая? В буквах Z и V вообще нет ничего русского или советского. Мне кажется, на первом месте то, что тебе важны события, традиции, имена. Вот моя семья культурно и национально разнообразна. И у меня и моей жены родственники и русские, и белорусы, и эстонцы. Для нас важны разные даты, и 24 февраля, и 9 мая, и 20 августа. Еще вот к вопросу войны, жертв и памяти. Я не отделяю себя от нашей Эстонии, от нашей общей семьи народов единой Европы. Надеюсь, что нынешняя ситуация с Украиной в ближайшее время обретет дату окончания войны. И в этот день весь мир будет чтить память погибших солдат за свободу Украины. Весь мир, потому что все мы, в разной мере сложности, принимаем участие в сегодняшних трагических событиях войны на нашей европейской земле в Украине.
Вера Ничепорук, Маарду
9 мая? Это моя память. Она должна быть у каждого человека. А я родилась в то время, сразу после Второй мировой войны. Отношение у меня к этому дню свое. Почему? Потому что у меня отец дошел до Берлина. Дядя мой погиб в Житомирской области в Украине. И эту память мои дети тоже несут. Супруг из Украины, и мы, когда еще дети были маленькие, заезжали на братскую могилу, там имя и номер дяди. И я думаю, что это часть истории семьи, страны. Память должна быть сохранена и нашим детям, внукам и правнукам передана. Молодые люди всегда должны это все знать, помнить, где бы не жили. Мы тут в Эстонии помним, всегда отмечаем эту дату и помним о подвиге солдат, о мирных людях, кто не пережил той войны.
Георгий Проничев, Кохила
Для меня это день взятия Берлина, капитуляция фашистской Германии и окончание величайшей трагедии XX века. Хотя Вторая мировая и продолжалась, но главный враг в Европе был побежден, и у всех появилась большая надежда на большое будущее. Я из той страны, где эта дата с молоком матери прививается. Но мне не нравится вот эта ситуация с «Бессмертным полком», мне кажется, это какое-то больше шоу, потому что люди идут и порой не знают, чей портрет несут. У меня есть родственник, который на войне погиб – прадед Андрей Корчемкин. Мы чтим, помним, мама через архивы восстановила его личность и место гибели. Теперь его имя и фамилия внесены в список стелы на братской могиле в Тверской области. Саму дату забывать нельзя, но не надо к ней приплетать политику, к тому же государство СССР уже не существует. Сегодня каждый сам решает, как ему отмечать этот день.
Екатерина Васильева, Таллинн
Для меня это никакой не праздник. Ну, дата почитания памяти погибших в годы Второй мировой войны. Просто дата победы над фашизмом, над нацизмом. Мне кажется, что для нынешнего моего поколения, не знаю, так или иначе – это обычный понедельник или вторник недели любого месяца. Нас изначально уже воспитывают по-другому. Наши родители, мои родители во время Эстонской Советской Социалистической Республики, каждый год ходили, ставили свечки, клали цветы – мне мама рассказывала. Я же за свои 22 года была на таком мероприятии раза два. И, если честно, участвовала по необходимости. Поэтому для меня 9 мая – это не праздник, а просто дата.
Оксана Колмыкова, Нарва
Для меня как христианки все люди равны перед Богом. Я люблю и русских, и эстонцев, и евреев, и бурятов, украинцев, немцев. А что до 9 мая, то была война, был геноцид, и это день победы над фашизмом, для меня же – он день победы над смертью. Надо помнить о тех, кто погиб, надо почитать подвиги во Второй мировой войне всех народов. Я хочу сказать, что не надо бояться отмечать эту дату, возлагать цветы к памятникам погибших или свечи зажигать, отдавая честь тем, кто погиб. Люди умирали, люди страдали за мир. Мы не хотим войны, мы за мир и желаем дружбы со всеми народами. Я с детства мечтала, чтобы мы со всеми дружили и процветание было во всех странах. Не хотим ничьей гибели, не хотим, чтоб украинцы погибали, или эстонцы, или русские. Неважно кто, мы все одной крови, у каждого кровь красная. Поэтому 9 мая нужно поклониться тем, кто от фашизма освободил все страны, кто подарил нам мир тогда. И сейчас я желаю мира во всем мире, любви и дружбы, я против насилия и уничтожения каких-либо народов... Жизнь священна! Вот для меня это так.
Комментарий автора
Не молчите
Никогда 9 мая не ощущалась такой неоднозначной датой, как в дни военной агрессии России против суверенитета и территориальной целостности Украины. Очевиден тот факт, что военная конфронтация на территории Европы между двумя европейскими государствами полностью обновляет и политическую, и экономическую, и гуманитарную повестки дня современного международного сообщества.
Мы вынуждены говорить сегодня, что не только замалчивать о своем отношении к данной исторической реальности, в которой мы находимся, но и не заявлять о своей четкой позиции к текущему моменту мы не в праве. Причина проста. Российские Вооруженные силы, как и Российская Федерация, по своей собственной Конституции являющаяся федеративной республикой президентского правления с разделением властей, независимым институтом судопроизводства, двухпалатным парламентом и отсутствием цензуры, осуществляют действия, которые полностью противоречат собственной конституции, принятой на всеобщем референдуме в 1993 году.
В преддверии 9 мая, которое для кого-то является праздником, а для кого-то днем скорби, редакция Postimees решила выяснить: что для жителей Эстонии значит день 9 мая? Я посчитал своим долгом спросить у проживающих в разных городах и уездах нашей республики людей, какое значение несет эта дата в их жизни.
Удивительно, но ориентируясь на высказывания в социальных сетях в Эстонии на русском языке, я ожидал иного. Мне казалось, что будет много тех, кто агрессивно настроен против внутренней и внешней политики нашей республики. Однако я должен отметить, что среди опрошенных ни один интервьюер не высказал своего отрицательного настроя в отношении тех действий, что осуществляет Эстония во внешнеполитическом плане.
Более того, при внутреннем недовольстве в отношении практики празднования (а многие до сих пор считают, что 9 Мая – праздник), они соглашаются с тем, что праздник не должен иметь политической составляющей. Представители всех наций гибли, все достойны памяти, в каждой семье побывала и каждую семью разорила Вторая Мировая война. Во время опроса я столкнулся с тем, с чем, как я думал, никогда не столкнусь... с вопросом: «А о сегодняшней русской войне говорить?»
Первое – люди, живущие в Эстонии, чувствуют, что они в состоянии войны. Второе – свободные жители Европейского союза спрашивают представителя прессы: «Можно ли говорить?» Вашему вниманию предлагается опрос людей, которые по доброй воле, без ограничений высказали свое мнение о том, что такое для них день 9 мая.
Все ответы респондентов хранятся в редакции в формате аудиофайлов. Редакция Rus.Postimees приглашает всех, кому не безразлично будущее нашей страны, писать нам о своих проблемах, своих ожиданиях, своем видении развития нашего многонационального общества и использовать любую возможность контакта с прессой, чтобы донести до внимания общественности лично свою точку зрения на события в нашей стране. Заявляйте о своей гражданской позиции в нашем русскоязычном издании. Будьте смелыми, будьте достойными жителями Эстонии, не бойтесь говорить правду всем, кто ее ищет.
Денис Антонов