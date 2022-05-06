Скандал на ЧМ по футболу. Эквадорцев обвинили в подаче фальшивых документов

В жалобе, поданной юристами Национальной ассоциации профессионального футбола Чили (ANFP), что правый защитник "Барселоны" (Гуаякиль) Байрон Кастильо был неправильно зарегистрирован. То есть эквадорцев обвинили в подаче фальшивых документов.

Чилийцы считают, что футболист родился не в Плайас, Эквадор, как указано в его свидетельстве о рождении, а Колумбии.

На этом основании чилийцы требуют снять со сборной Эквадора 14 очков (столько команда Эквадора набрала в матчах с участием Кастильо.

Федерация футбола Эквадора ответила, что "Байрон Кастильо является законным гражданином Эквадора как в гражданском плане, так и в спортивном".