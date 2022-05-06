Фехтовальный клуб Новоселова и Лехис откроет новые помещения в центре T1

«В Эстонии очень сильны фехтовальные традиции и эта дисциплина неоднократно приносила много позитивных эмоций. В последний раз золото и бронза пришли с Олимпийских игр в Токио, где спортивный клуб Le Glaive представляла Катрина Лехис. Современный центр T1 – идеальный выбор для клуба как с точки зрения помещений, так и местоположения. Здесь будет наш дом, где приступят к работе тренировочные группы, и наши двери обязательно будут открыты для всех заинтересованных, чтобы они тоже могли хоть ненадолго взять в руки шпаги», – сказал двукратный чемпион мира основатель клуба Николай Новоселов.

«Мы очень рады начать сотрудничество с людьми, которые принести Эстонии такой почет и известность. Третий этаж T1, где расположатся помещения клуба, отныне сфокусируется на услугах, хобби и увлечениях, получит новый внешний облик и наполнение. Le Glaive будет играть важную роль в новом обновляющемся T1, причем в мировом масштабе уникально, чтобы фехтование приходило настолько близко к людям. Уверен, это вдохновит посещающее центр молодое поколение взять в руки шпагу и в будущем принести известность Эстонии. В случае фехтования важны примеры, на которых могли бы равняться новички», – сказал исполнительный директор центра T1 Тармо Хыбе.

«Очень важно, чтобы фехтование было заметно, а привлекательный центр позволяет выполнить это условие. Я уверена, что этот зал станет прекрасным местом для тренировок, что позволит проводить не только ежедневные тренировки, но и международные лагеря», – сказала олимпийская чемпионка Катрина Лехис.

В рамках подписания прошел уникальный показательный матч между Катриной Лехис (вторая шпага международного рейтинга) и Николаем Новоселовым (345-я шпага международного рейтинга), окончившийся победой Катрины Лехис. Шпагу взял в руки и Тармо Хыбе – исполнительный директор T1 дуэлировал и с Лехис, и с Новоселовым. Продемонстрировать свою форму смогли и молодые фехтовальщики. Все желающие могли ознакомиться с фехтовальным снаряжением и испытать свою меткость на мишени.

Спортивный клуб Le Glaive расположится на третьем этаже центра T1 на площади 507 квадратных метров.