Невакцинированные пожилые люди получат по почте персональные напоминания

Среди людей старше 60 лет риск тяжелого заболевания COVID-19 очень высок, поэтому повышение уровня охвата вакцинацией в этой возрастной категории имеет первостепенное значение. Тяжелое заболевание может настигнуть человека и весной, и летом, и если он начнет курс вакцинации сейчас, то к осени он приобретет достаточный уровень защиты. В течение этой недели пожилые, которые не сделали еще ни одной прививки, обнаружат в своих почтовых ящиках персональные напоминания о необходимости вакцинации.

«Вакцинация пожилого населения с самого начала была нашим приоритетом, каждая прививка в этой возрастной группе может спасти жизнь. Мы поставили перед собой цель в вопросе вакцинации применять к пожилым людям как можно более индивидуальный подход, и рассылка именных писем является одним из способов, которыми мы хотим достичь этой цели», - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Письма получат пожилые жители 15 городов и волостей в Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Валгамаа и Вырумаа. Именно в этих уездах охват вакцинацией против COVID-19 самый низкий. Большая часть писем будет разослана представителям русскоязычного населения, все письма составлены на двух языках. В целевую группу не вошли жители Таллинна и других регионов, где подобная информационная работа была уже проведена.

Помимо писем, которые рассылаются по почтовым ящикам, продолжается и обзвон пожилых невакцинированных людей по телефону. Партнеры Больничной кассы, работающие по договору, совершают звонки невакцинированным людям в возрасте 60 лет и старше и разъясняют им необходимость вакцинации, а также приглашают их на прививку.

Коронавирус представляет наибольшую опасность прежде всего для представителей старшей возрастной категории. Вакцинация может уберечь их от тяжелого течения заболевания и смерти. За первые три месяца 2022 года в Эстонии от COVID-19 умерло 525 людей, большая часть из которых была старше 60 лет. Согласно расчетам профессора математической статистики Тартуского университета Кристы Фишер, полный курс вакцинации смог бы за первые три месяца текущего года спасти жизни 300-400 человек. В Эстонии на данный момент около 20% людей старше 60 лет еще не получили ни одной прививки от COVID-19.