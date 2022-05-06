Восемнадцать километров на юг от городской черты - и вы в поселке Вайда, где продается квартира с необычной меблировкой, пишет Kodu.
Фото и видео ⟩ В этом доме советского времени прячется квартира с необычным интерьером
В этом доме советского времени прячется квартира с необычным интерьером
Площадь квартиры, расположенной в реновированном доме - 33,7 м2. Частично отремонтированная квартира состоит из гостиной, спальни, кухни, прихожей и ванной комнаты.
Окна выходят во двор, куда светит дневное и вечернее солнце. Также имеется воздушный тепловой насос для отопления квартиры зимой и охлаждения - летом. Коммунальные платежи за квартиру в среднем 90 евро в месяц. В качестве бонуса - кладовая в подвале.
Как уже упоминалось, жилье находится недалеко от Таллинна. До столицы отсюда можно доехать по Тартускому шоссе, на машине это займет около 20 минут. Имеется и автобусное сообщение. В поселке также есть магазин.
С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Ключевые слова