Фото и видео ⟩ В этом доме советского времени прячется квартира с необычным интерьером

Площадь квартиры, расположенной в реновированном доме - 33,7 м2. Частично отремонтированная квартира состоит из гостиной, спальни, кухни, прихожей и ванной комнаты.

Квартира в поселке Вайда. Фото: KV.EE

Окна выходят во двор, куда светит дневное и вечернее солнце. Также имеется воздушный тепловой насос для отопления квартиры зимой и охлаждения - летом. Коммунальные платежи за квартиру в среднем 90 евро в месяц. В качестве бонуса - кладовая в подвале.

Квартира в поселке Вайда. Фото: KV.EE

Как уже упоминалось, жилье находится недалеко от Таллинна. До столицы отсюда можно доехать по Тартускому шоссе, на машине это займет около 20 минут. Имеется и автобусное сообщение. В поселке также есть магазин.