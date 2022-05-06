Видео ⟩ Зеленский: страны Балтии первыми поддержали Украину и оружием, и дипломатией

"Мы благодарим министра Эстонии Эву-Марию Лийметс, Латвии Эдгарса Ринкевичса и Литвы Габриэлюса Ландсбергиса за посещение Киева! Важно не только усилить санкционное давление, но и сохранить целостность санкций. Мы не должны позволить агрессору избежать их и продолжать финансировать преступную войну против Украины", - говорится в посте.

Ландсбергис в своем аккаунте в Twitter информировал, что цель визита - обсуждение будущего восстановления разрушенных городов и перспектив членства Украины в Европейском союзе.

"Я посетил Киев с моими латвийским и эстонской коллегами. На этот раз мы также говорили о восстановлении, возрождении и статусе кандидата в члены ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", - отметил министр.