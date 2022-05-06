В ночь на среду депутаты Европейского парламента стали участниками происшествия в центре Страсбурга. Потребовалось вмешательство полиции, пишет Postimees.
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Евродепутаты от Эстонии устроили скандал в центре Страсбурга
Евродепутаты от Эстонии устроили скандал в центре Страсбурга
Рихо Террас («Отечество») и его партия подчеркивают, что обвинения в адрес Терраса безосновательны, а Яак Мадисон (EKRE) комментария пока не дал. Его партия «Отечество» объяснила, что Рихо Террас гулял с коллегами и работниками Европарламента в центре Страсбурга. По данным Postimees, в компании был и Яак Мадисон. По официальной информации, вечер завершился происшествием, в которое пришлось вмешаться полиции, а претензии предъявлены нескольким депутатам Европарламента.
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