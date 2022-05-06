Евродепутаты от Эстонии устроили скандал в центре Страсбурга

Рихо Террас («Отечество») и его партия подчеркивают, что обвинения в адрес Терраса безосновательны, а Яак Мадисон (EKRE) комментария пока не дал. Его партия «Отечество» объяснила, что Рихо Террас гулял с коллегами и работниками Европарламента в центре Страсбурга. По данным Postimees, в компании был и Яак Мадисон. По официальной информации, вечер завершился происшествием, в которое пришлось вмешаться полиции, а претензии предъявлены нескольким депутатам Европарламента.

По словам общавшегося с Postimees источника, рано утром политики надеялись попасть в местный ночной клуб, куда их не пустили. Это в свою очередь вызвало словесную перепалку. На место была вызвана полиция, а подписать протокол пришлось Мадисону, который пока недоступен, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. Террас, который не хочет комментировать связанное с коллегами, сказал ERR, что в клуб его не пустили из-за его одежды.