Инвестиционный стратег Swedbank: лекарство против инфляции

Мы быстро впадаем в бедность, где рост средней заработной платы в три раза ниже инфляции, а деньги, хранящиеся в банке сгорают на глазах. Из пяти десятиевровых купюр, оставленных в ящике стола в прошлом году, одна стала бесполезной. Предприятия здесь также находятся в сложной ситуации. Повышение заработной платы темпами, сопоставимыми с инфляцией, означало бы уничтожение конкурентоспособности. Если зарплаты будут расти слишком мало, мы увидим возврат к тому, что люди будут ездить на работу в Финляндию, что еще больше усугубит дефицит рабочей силы.

Люди, у которых хватило здравого смысла инвестировать сбережения, которые они накопили на своих банковских счетах, оказались в лучшем положении. Прошлогодний почти 50-процентный рост Таллиннской биржи сумел повысить покупательную способность инвесторов, несмотря на неудачи этого года. Недвижимость также была хорошим выбором. Медианная цена квадратного метра квартиры в Таллинне в апреле была на 25 процентов выше, чем годом ранее, в Тарту – на 24,4 процента, в Пярну – на 32,3 процента и в Нарве – на 28,6 процента, согласно статистике Земельного отдела агентства недвижимости Uus Maa. Однако людям со средней зарплатой уже в прошлом году было трудно найти деньги на покупку жилья в новостройках, и всё больше молодых людей обвиняют капитализм в том, что они больше не могут позволить себе купить недвижимость из-за высоких цен.

В стремительном росте цен всё чаще обвиняют Россию за её войну в Украине. Один взгляд на экран Bloomberg быстро доказывает, что ещё до войны цена на нефть за год выросла более чем на 50%, и не было никаких попыток затормозить печатание денег. Центральные банкиры ведут себя как медведи, пробудившиеся от спячки, передвигаясь голодно и злобно, пугая инвесторов в своих зонах комфорта повышением процентных ставок. Сбережения, заработанные тяжёлым трудом, всё труднее защитить от инфляции. Сберегательные ставки не существуют, цены на облигации явно находятся на медвежьем рынке, и даже золото дрожит перед лицом растущих процентных ставок. Всё больше инвесторов обнаруживают, что накопленные за годы проценты не покрывают потерю основной суммы по нескольким проектам. На таллиннском IPO-дроме музыка замолкла, и мелким и убыточным компаниям не удается привлечь желаемую сумму денег через эмиссию. Аналогичную картину можно наблюдать и на более крупных фондовых биржах. Перспективы больше не в счёт, и инвесторы хотят получить акции компаний, приносящих наличные деньги, сейчас, чтобы защитить стоимость жизни.

Рост инфляции означает изменение правил игры для инвесторов. По мере ускорения роста стоимости жизни растут ожидания доходности финансовых активов, а при сегодняшних ценах немногие классы активов могут ее обеспечить. Необходимо позаботиться о том, чтобы не потерять дальнейший капитал не только из-за инфляции, но и из-за небрежного выбора инвестиций. В США уровень инфляции был сопоставим с сегодняшним 50 лет назад, когда золото, сырьё и владение недвижимостью помогали поддерживать покупательную способность. Широкомасштабные индексы акций и облигаций не дотянули до инфляции. В настоящее время мы наблюдаем конфликт ценностей на финансовых рынках: в этом году наиболее успешными секторами оказались ископаемое топливо, производители оружия и табачные акции, а наиболее проигравшими – инновационные технологии и "зелёные" компании. Рост стоимости денег привел к тому, что инвесторы отдают предпочтение акциям компаний с сильными денежными потоками в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе сегодня самое время начать формировать портфель акций компаний, ориентированных на более чистое и разумное будущее, путем регулярных инвестиций.

В современных условиях роста стоимости жизни семьям со средним уровнем дохода всё труднее находить деньги для инвестирования, и приходится делать выбор. Разумный выбор – как можно быстрее избавиться от кредитов с высокими процентами. Тогда стоит рассмотреть варианты инвестирования с налоговыми льготами, где очень сложно добиться аналогичной доходности без принятия дополнительных рисков. Стоит изучить инвестиционные возможности, когда доходность базовых активов индексируется с учётом инфляции. Компании, которые являются лидерами рынка в своей области и способны, например, переложить инфляцию на потребителя, также получат зелёный свет.