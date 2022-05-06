Житель Таллинна заполнил опрос в Facebook и чуть не лишился 5000 евро

53-летний житель Таллинна в Facebook отреагировал на одно исследование банка и ответил на вопросы. После этого ему якобы позвонили из банка и сообщили, что кто-то пытается войти в его интернет-банк и, чтобы остановить эту деятельность, его попросили идентифицировать себя с помощью Smart-ID.