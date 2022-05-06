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Житель Таллинна заполнил опрос в Facebook и чуть не лишился 5000 евро

rus.postimees.ee
Житель Таллинна заполнил опрос в Facebook и чуть не лишился 5000 евро
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Eurod.
Eurod. Фото: Sille Annuk

В четверг, 5 мая, Пыхьяская префектура начала производство в связи с подозрением о мошенничестве, в результате которого житель Таллинна чуть не лишился крупной суммы.

53-летний житель Таллинна в Facebook отреагировал на одно исследование банка и ответил на вопросы. После этого ему якобы позвонили из банка и сообщили, что кто-то пытается войти в его интернет-банк и, чтобы остановить эту деятельность, его попросили идентифицировать себя с помощью Smart-ID.

Позднее выяснилось, что со счета жертвы была переведена сумма в размере 5000 евро. С помощью банка ему удалось вернуть 4390 евро.

Пыхьяская префектура начала производство по статье о мошенничестве.

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