Лийметс: Эстония поддержит Украину в восстановлении страны

Министры иностранных дел встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Также министры иностранных дел посетили мемориальную стену павшим воинам и Ирпень, где после освобождения вскрылись ужасы войны в России.

«Для Эстонии и всего западного мира важно помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность, и оказать помощь пострадавшим в войне. Поэтому Эстония продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку, в том числе оказывать первую помощь, что позволит украинцам справиться с ущербом, нанесенным войной, и начать восстановление страны в ожидании победы», – подчеркнула министр иностранных дел после встречи.

«Президент Украины призвал помочь так называемым конкретным областям или местным самоуправлениям. Исходя из этого, Эстония решила откликнуться на просьбу Житомирской области сосредоточиться на помощи в развитии и гуманитарной помощи региону в послевоенном восстановлении», – уточнила министр.

Министр иностранных дел Лийметс пояснила, что на данный момент министерство иностранных дел выделило на гуманитарную помощь 1,6 миллионов евро. Ожидаемый дополнительный бюджет предусматривает три миллиона евро для поддержки Украины, из которых два миллиона евро будут отведены на медицинскую и психологическую помощь.

«Мы видим эти чудовищные преступления, которые Россия совершает против мирных жителей Украины, в том числе мучительное насилие над женщинами и детьми. Поэтому важно устранять последствия насилия в отношении женщин и детей, и строить приюты и другие необходимые объекты для украинцев, которые потеряли свои дома или школы. Из запрошенного дополнительного бюджета, исходя из запросов Украины о помощи, примерно 600 000 евро будет отведено на первоначальные спасательные операции, такие как разминирование, спасение от обвалов и медицинские бригады, а 400 000 евро предназначены для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи, которые покроют расходы на продовольственную помощь и проживание, здравоохранение, жилье и транспорт», – сказала Лийметс.

Ирпень – один из многих населенных пунктов, где с момента освобождения стали известны факты изнасилований, пыток и убийств мирных жителей. Документирование этих действий важно для того, чтобы виновные понесли наказание за свои действия, а родственники жертв и пострадавшие добились правосудия. Эстония выдвинула своих кандидатов в группу по расследованию преступлений для поддержки работы Международного уголовного суда.