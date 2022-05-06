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Аас: переговоры по терминалу СПГ продолжатся на следующей неделе

BNS
Аас: переговоры по терминалу СПГ продолжатся на следующей неделе
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По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, на следующей неделе стороны продолжат переговоры о перевалочном причале для терминала СПГ.

Аас подчеркнул на пресс-конференции, что единственный способ достичь к этой осени способности приема СПГ — в сотрудничестве с Alexela и Infortar.

Председатель правления Elering Таави Вескимяги пояснил, что в последнее время работа компании связана с арендой плавучего терминала и строительством перевалочного причала.

Глава Elering признал, что переговоры о перевалочном причале пока, к сожалению, не дали результата.

На следующей неделе стороны вновь встретятся и попытаются найти решение.

В пятницу утром Elering заявил, что предложение Alexela по перевалочному причалу неприемлемо ни с точки зрения организации рынка, ни по стоимости.

В ответ реализующие проект строительства терминала СПГ в Палдиски фирмы Alexela и Infortar заявили, что считают предложение Elering неприемлемым и, в силу отсутствия желания со стороны государственной фирмы, расценивают переговоры с ней завершенными.

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