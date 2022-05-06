Аас: переговоры по терминалу СПГ продолжатся на следующей неделе

Аас подчеркнул на пресс-конференции, что единственный способ достичь к этой осени способности приема СПГ — в сотрудничестве с Alexela и Infortar.

Председатель правления Elering Таави Вескимяги пояснил, что в последнее время работа компании связана с арендой плавучего терминала и строительством перевалочного причала.

Глава Elering признал, что переговоры о перевалочном причале пока, к сожалению, не дали результата.

На следующей неделе стороны вновь встретятся и попытаются найти решение.

В пятницу утром Elering заявил, что предложение Alexela по перевалочному причалу неприемлемо ни с точки зрения организации рынка, ни по стоимости.