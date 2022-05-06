По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, на следующей неделе стороны продолжат переговоры о перевалочном причале для терминала СПГ.
Аас: переговоры по терминалу СПГ продолжатся на следующей неделе
Аас подчеркнул на пресс-конференции, что единственный способ достичь к этой осени способности приема СПГ — в сотрудничестве с Alexela и Infortar.
Председатель правления Elering Таави Вескимяги пояснил, что в последнее время работа компании связана с арендой плавучего терминала и строительством перевалочного причала.
Глава Elering признал, что переговоры о перевалочном причале пока, к сожалению, не дали результата.
На следующей неделе стороны вновь встретятся и попытаются найти решение.
В пятницу утром Elering заявил, что предложение Alexela по перевалочному причалу неприемлемо ни с точки зрения организации рынка, ни по стоимости.
В ответ реализующие проект строительства терминала СПГ в Палдиски фирмы Alexela и Infortar заявили, что считают предложение Elering неприемлемым и, в силу отсутствия желания со стороны государственной фирмы, расценивают переговоры с ней завершенными.