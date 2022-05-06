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Полиция провела рейды у школ: в отношении некоторых учеников начато производство о проступке

Тоомас Херм, Virumaa Teataja
Полиция провела рейды у школ: в отношении некоторых учеников начато производство о проступке
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Несовершеннолетние тайно курят. Фото иллюстративное.
Несовершеннолетние тайно курят. Фото иллюстративное. Фото: Toomas Huik

В четверг полиция провела масштабный рейд, в ходе которого стражи порядка поймали за курением нескольких школьников, пишет Virumaa Teataja.

Участковый Геа Лепиксоо сказала, что превентивный рейд охватил территорию тринадцати школ уезда. Стражи порядка на этот раз обратили внимание на школы в Тапа, Виру-Нигула, Винни, Вяйке-Маарья, волости и городе Раквере.

«Мы поговорили с несколькими подростками, которые употребляли табачные изделия», — сказала Лепиксоо. По ее словам, целью рейда была превентивная беседа с подростками и разъяснение последствий употребления табачных изделий.

За употреблением табачный изделий попались подростки в возрасте от 15 до 17 лет, в их отношении было начато производство о проступке или проведена беседа.

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