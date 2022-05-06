Полиция провела рейды у школ: в отношении некоторых учеников начато производство о проступке

Участковый Геа Лепиксоо сказала, что превентивный рейд охватил территорию тринадцати школ уезда. Стражи порядка на этот раз обратили внимание на школы в Тапа, Виру-Нигула, Винни, Вяйке-Маарья, волости и городе Раквере.

«Мы поговорили с несколькими подростками, которые употребляли табачные изделия», — сказала Лепиксоо. По ее словам, целью рейда была превентивная беседа с подростками и разъяснение последствий употребления табачных изделий.