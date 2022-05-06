МИД Эстонии вызвал посла России

«Заявление российского посольства было плохо сформулированной и оскорбительной пропагандой. В заявлении и в посте в социальных сетях были представлены друг к другу не относящиеся темы и не было адекватной аргументации, чем обидным образом хотели напасть на министра иностранных дел Эстонии», – сказал вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер, который провел эту встречу.

Вольмер подчеркнул послу России, что Эстония согласно недавно опубликованному Всемирному индексу свободы прессы находится в лидерах и занимает четвертое место в рейтинге. По словам вице-канцлера, страны, находящиеся в конце таблицы, могли бы многому научиться у Эстонии в том, как обеспечить свободу прессы и демократическое развитие в стране.