Суд над Майлис Репс: прокурор назвал адвоката манипулятором

В самом начале заседания речь шла о работе Майлис Репс в домашней конторе. По словам Лайдметса, он не может сказать, как много Репс работала дома. Конечно, о работе на дому заговорили из-за кофемашины, которую, согласно обвинению, Репс присвоила.

Прокуратура хотела получить от Лайдметса разъяснения по поводу принадлежащих министерству кофемашин и узнавала об их происхождении. По словам Лайдметса, в 2019 году в министерстве было всего 8-9 кофемашин, как минимум одна из них в тартуском отделении.