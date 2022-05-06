Суд над Майлис Репс: прокурор назвал адвоката манипулятором

В Харьюском уездном суде в пятницу продолжилось слушание дела бывшего министра образования и нынешнего члена Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия) перекрестным допросом с Мартом Лайдметсом, который работал в Министерстве образования и науки вице-канцлером и канцлером, пишет Postimees.
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В самом начале заседания речь шла о работе Майлис Репс в домашней конторе. По словам Лайдметса, он не может сказать, как много Репс работала дома. Конечно, о работе на дому заговорили из-за кофемашины, которую, согласно обвинению, Репс присвоила.
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