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Суд над Майлис Репс: прокурор назвал адвоката манипулятором

Тарво Мадсен
Суд над Майлис Репс: прокурор назвал адвоката манипулятором
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Суд над Майлис Репс.
Суд над Майлис Репс. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

В Харьюском уездном суде в пятницу продолжилось слушание дела бывшего министра образования и нынешнего члена Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия) перекрестным допросом с Мартом Лайдметсом, который работал в Министерстве образования и науки вице-канцлером и канцлером, пишет Postimees.

В самом начале заседания речь шла о работе Майлис Репс в домашней конторе. По словам Лайдметса, он не может сказать, как много Репс работала дома. Конечно, о работе на дому заговорили из-за кофемашины, которую, согласно обвинению, Репс присвоила.

Прокуратура хотела получить от Лайдметса разъяснения по поводу принадлежащих министерству кофемашин и узнавала об их происхождении. По словам Лайдметса, в 2019 году в министерстве было всего 8-9 кофемашин, как минимум одна из них в тартуском отделении.

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