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Центристская партия была на грани взятия кредита

Брита-Мария Алас
Центристская партия была на грани взятия кредита
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В начале прошлого десятилетия Центристская партия переживала расцвет, несмотря на скандал с восточными деньгами бывшего партийного лидера Эдгара Сависаара: в 2013 году была открыта транспортная развязка Юлемисте, поднялся старик Юлемисте. Раздавались пироги и организовывалась автомобильная колонна.
В начале прошлого десятилетия Центристская партия переживала расцвет, несмотря на скандал с восточными деньгами бывшего партийного лидера Эдгара Сависаара: в 2013 году была открыта транспортная развязка Юлемисте, поднялся старик Юлемисте. Раздавались пироги и организовывалась автомобильная колонна. Фото: Andres Haabu

Эпопея многолетних споров завершилась вчера, когда Центристская партия вернула бывшему партнеру по рекламе запрещенное пожертвование в размере 843 000 евро. Однако руководству партии ясно, что, почти миллионной траты, необходимо хотя бы на время перейти в режим экономии — и это перед выборами, пишет Postimees.

В марте Верховный суд своим постановлением оставил в силе решение окружного суда и предписание Комиссии по надзору за финансированием политических партий. Хотя Центристская партия изначально надеялась отсрочить платеж, а крайний срок платежа был на следующей неделе, партия смогла собрать сумму и вчера погасить пожертвование.

«Суд вынес решение, и партия его соблюдает», - прокомментировал председатель партии Юри Ратас. «Для нас это был очень трудный спор, но теперь мы можем перевернуть страницу в этом очень давнем вопросе», — добавил он. Лидер фракции Рийгикогу Яанус Карилайд добавил, что «еще одна волокита разрешилась».

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