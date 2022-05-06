Эпопея многолетних споров завершилась вчера, когда Центристская партия вернула бывшему партнеру по рекламе запрещенное пожертвование в размере 843 000 евро. Однако руководству партии ясно, что, почти миллионной траты, необходимо хотя бы на время перейти в режим экономии — и это перед выборами, пишет Postimees.
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Центристская партия была на грани взятия кредита
Центристская партия была на грани взятия кредита
В марте Верховный суд своим постановлением оставил в силе решение окружного суда и предписание Комиссии по надзору за финансированием политических партий. Хотя Центристская партия изначально надеялась отсрочить платеж, а крайний срок платежа был на следующей неделе, партия смогла собрать сумму и вчера погасить пожертвование.