Центристская партия была на грани взятия кредита

В начале прошлого десятилетия Центристская партия переживала расцвет, несмотря на скандал с восточными деньгами бывшего партийного лидера Эдгара Сависаара: в 2013 году была открыта транспортная развязка Юлемисте, поднялся старик Юлемисте. Раздавались пироги и организовывалась автомобильная колонна.

Эпопея многолетних споров завершилась вчера, когда Центристская партия вернула бывшему партнеру по рекламе запрещенное пожертвование в размере 843 000 евро. Однако руководству партии ясно, что, почти миллионной траты, необходимо хотя бы на время перейти в режим экономии — и это перед выборами, пишет Postimees.