Стрельба в Таллинне: полиция задержала компанию на BMW

На сообщение отреагировало несколько полицейских патрулей, и машина была остановлена. В автомобиле находились двое мужчин и одна женщина, сначала их для выяснения обстоятельств доставили в отделение. Мужчину, в общественном месте стрелявшего из похожего на оружие предмета, задержали по обвинению в правонарушении. В машине также был обнаружен предмет, похожий на оружие, а рядом патрон.

По словам старшего смены патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Штеффена Тамма, полиция всегда со всей серьезностью и усиленным составом реагирует на инциденты, связанные с оружием. «В большинстве случаев из первичной информации неизвестно, каков мотив, находится ли в опасности кто-то посторонний или насколько опасно деяние некомпетентного лица с оружием», — отметил он, добавив, что, тем не менее, полиция должна быстро разрешить эти опасные ситуации и обеспечить безопасность окружающих людей.