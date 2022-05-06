Ушла в школу и исчезла: полиция ищет пропавшую 15-летнюю девушку

Марлеэн ушла из своего дома в волости Тарту утром 5 мая, она сообщила близким, что отправилась в школу. Но в учебном учреждении она не появилась, а также не вернулась вечером домой.

Знакомая девушки сообщила, что вчера вечером Марлеэн поехала на автобусе в Хаапсалу, но в предполагаемом автобусе ее не было и из него она не выходила. Телефон пропавшей отключен, и ее родные и друзья не знают, где она.

Неизвестно, что было надето на Марлеэн, когда она вышла из дома. У нее светло-каштановые волосы до плеч.