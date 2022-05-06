США могут решить проблемы с безопасностью для Финляндии и Швеции на время вступления в НАТО

"Мы уверены в том, что смогли бы найти способы снять любые опасения, которые могут иметься у какой-либо из этих стран в период между подачей заявки на членство в НАТО и официальным вступлением в альянс", – сказала Псаки на брифинге.

"Ни одна из этих стран пока не выразила явно своего намерения подать заявку на вступление в альянс. Но это может измениться в ближайшие недели. Нам надо дать им – или любой другой стране – говорить за себя. Если и когда они примут решение, мы будем готовы говорить по этому поводу в более конкретных терминах", – сказал Прайс.