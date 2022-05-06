Eesti Gaas закупила самый большой на сегодняшний день объем СПГ американского производства, который обеспечит потребности клиентов в газе на ближайшие два месяца. Сегодня танкер-гигант Aristidis I прибыл в Клайпедский порт, где в ближайшие дни состоится бункеровка СПГ на плавучем терминале Independence, а далее газ последует по литовским и латвийским трубопроводам в Эстонию, пишет Postimees.
Фото ⟩ Двухмесячные запасы газа Эстонии прибыли в Клайпеду
«Мы меняем цепочки поставок газа и ищем долгосрочных партнеров по СПГ. Весной мы не закупали российский трубопроводный газ и обслуживали клиентов из запасов подземного хранилища газа в Латвии. Доставленный на Aristidis I СПГ обеспечит уверенность эстонским потребителям газа на следующие два месяца, а также будут вестись переговоры о второй половине лета и дальнейших поставках», — сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
«Eesti Gaas стремится обеспечить будущие потребности своих клиентов в газе за счет СПГ, однако понятно, что быстро растущее потребление газа в отопительный сезон сложно покрыть только за счет клайпедского СПГ-терминала, поскольку весь финско-балтийский регион сегодня делает ставку на это. Поэтому мы по-прежнему придаем большое значение скорейшей реализации СПГ-терминала в Палдиски», — подчеркнул Каасик.
Eesti Gaas приобрела СПГ в США в сотрудничестве с польской государственной газовой и энергетической компанией PGNiG. Построенный в прошлом году Aristidis I длиной 300 м и шириной 46 м доставил из Техаса в Клайпеду в общей сложности 65 000 тонн, или 150 000 м3 сжиженного газа, треть из которых поступит в Эстонию.