Фото ⟩ Двухмесячные запасы газа Эстонии прибыли в Клайпеду

«Мы меняем цепочки поставок газа и ищем долгосрочных партнеров по СПГ. Весной мы не закупали российский трубопроводный газ и обслуживали клиентов из запасов подземного хранилища газа в Латвии. Доставленный на Aristidis I СПГ обеспечит уверенность эстонским потребителям газа на следующие два месяца, а также будут вестись переговоры о второй половине лета и дальнейших поставках», — сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Eesti Gaas стремится обеспечить будущие потребности своих клиентов в газе за счет СПГ, однако понятно, что быстро растущее потребление газа в отопительный сезон сложно покрыть только за счет клайпедского СПГ-терминала, поскольку весь финско-балтийский регион сегодня делает ставку на это. Поэтому мы по-прежнему придаем большое значение скорейшей реализации СПГ-терминала в Палдиски», — подчеркнул Каасик.