Полиция поймала человека, сорвавшего флаг со здания консульского учреждения РФ в Эстонии

Ранним утром 19 марта в Тарту со здания канцелярии консульского отдела посольства РФ был сорван флаг. Полицейские, приехавшие на вызов, никого в непосредственной близости не поймали, хотя нарушителя искали в этом районе.

Полиция приступила к выяснению обстоятельств случившегося в рамках уголовного производства, начатого по статье об осквернении официального символа иностранного государства.

Следственной группе удалось через несколько дней после инцидента обнаружить флаг, а 21 марта флаг был возвращен в посольство.

Личность подозреваемого вскоре была установлена. Это 24-летний мужчина, которого подозревают в том, что он в состоянии опьянения в ночь на 19 марта сорвал флаг со здания на улице Юликооли и оставил его себе.