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Полиция поймала человека, сорвавшего флаг со здания консульского учреждения РФ в Эстонии

rus.postimees.ee
Полиция поймала человека, сорвавшего флаг со здания консульского учреждения РФ в Эстонии
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Консульское учреждение посольства РФ в Тарту.
Консульское учреждение посольства РФ в Тарту. Фото: Sille Annuk

Полиция установила личность мужчины, которого есть основание подозревать в том, что он в марте в Тарту сорвал флаг со здания канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии, сообщает Tartu Postimees.

Ранним утром 19 марта в Тарту со здания канцелярии консульского отдела посольства РФ был сорван флаг. Полицейские, приехавшие на вызов, никого в непосредственной близости не поймали, хотя нарушителя искали в этом районе.

Полиция приступила к выяснению обстоятельств случившегося в рамках уголовного производства, начатого по статье об осквернении официального символа иностранного государства.

Следственной группе удалось через несколько дней после инцидента обнаружить флаг, а 21 марта флаг был возвращен в посольство.

Личность подозреваемого вскоре была установлена. Это 24-летний мужчина, которого подозревают в том, что он в состоянии опьянения в ночь на 19 марта сорвал флаг со здания на улице Юликооли и оставил его себе.

Руководитель процессуальной службы Тартуского отделения Тимо Рейнталь пояснил, что в случае наличия каких-либо признаков преступления по закону обязательно возбуждается уголовное дело. «Вероятно, это акт безрассудства в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек, допрошенный в качестве подозреваемого, также заявил, что понимает непозволительность своего поведения и сожалеет о содеянном», - пояснил он.

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