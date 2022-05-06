Полиция установила личность мужчины, которого есть основание подозревать в том, что он в марте в Тарту сорвал флаг со здания канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии, сообщает Tartu Postimees.
Полиция поймала человека, сорвавшего флаг со здания консульского учреждения РФ в Эстонии
Ранним утром 19 марта в Тарту со здания канцелярии консульского отдела посольства РФ был сорван флаг. Полицейские, приехавшие на вызов, никого в непосредственной близости не поймали, хотя нарушителя искали в этом районе.
Полиция приступила к выяснению обстоятельств случившегося в рамках уголовного производства, начатого по статье об осквернении официального символа иностранного государства.
Следственной группе удалось через несколько дней после инцидента обнаружить флаг, а 21 марта флаг был возвращен в посольство.
Личность подозреваемого вскоре была установлена. Это 24-летний мужчина, которого подозревают в том, что он в состоянии опьянения в ночь на 19 марта сорвал флаг со здания на улице Юликооли и оставил его себе.
Руководитель процессуальной службы Тартуского отделения Тимо Рейнталь пояснил, что в случае наличия каких-либо признаков преступления по закону обязательно возбуждается уголовное дело. «Вероятно, это акт безрассудства в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек, допрошенный в качестве подозреваемого, также заявил, что понимает непозволительность своего поведения и сожалеет о содеянном», - пояснил он.