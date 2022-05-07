Дизайнер интерьера: выбросить светильник, купить три ковра и найти рамку для постера в секонд-хенде

Многослойные ковры

Престон рекомендует стелить не один ковер, а сразу несколько. Именно это он делал в мебельном магазине Ralph Lauren, когда там работал. Укладка ковров друг на друга добавляет гостиной шарма, и комната выглядит интереснее. Однако дизайнер не рекомендует укладывать ковры друг на друга симметрично, делайте это под небольшим углом.

Замените купольные светильники

Свое презрение к так называемым «тарелкам» под потолком дизайнер выражает очень четко. Он рекомендует заменить их на другую лампу, даже если вы живете в съемной квартире.

Римские шторы

Красивые шторы мгновенно меняют вид комнаты и являются относительно доступным способом вдохнуть в интерьер новую жизнь. Престон предлагает подумать о римских шторах. Они особенно подходят для помещений с низкими потолками.

Текстуры

Он также предлагает поиграть с разными текстурами — это, кстати, излюбленный прием дизайнеров интерьеров. Разные текстуры создают динамичное пространство, конечно, если они сочетаются между собой.

Рамки