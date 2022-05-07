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Депутат: памятник в Риге надо лишить неприкосновенности

rus.tvnet.lv/LETA
Депутат: памятник в Риге надо лишить неприкосновенности
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Комплекс памятников в Парке Победы признан небезопасным, территория вокруг него огорожена.
Комплекс памятников в Парке Победы признан небезопасным, территория вокруг него огорожена. Фото: Jānis Škapars/TVNET

С памятника Победы в Пардаугаве надо снять любую защиту, сказал депутат латвийского Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение), передает RusTVnet.

Он указал на то, что на протяжении многих лет любого государственного деятеля называли радикальным, если он призывал к упразднению символов тоталитарного режима. По мнению Домбравы, должна была произойти еще одна кровопролитная война, чтобы народ смог выпрямить спину, согнувшуюся за 30 лет после оккупации.

«Это исторический момент, и это историческая победа самоуверенности латышей. Как и в подростковом возрасте, через 20 лет я за то, чтобы снять со "столпа позора" всякую защиту. Его нужно снести», — сказал он.

Депутат Европарламента Криста Баумане (Развитие/За!) поблагодарила Министерство иностранных дел, которое подготовило объяснение, почему Латвия больше не обязана сохранять памятник в Пардаугаве, что до сих пор вытекало из статьи 13 договора между Латвией и Россией.

Депутат Европарламента Иева Акуратере (Новая консервативная партия) также поблагодарила Министерство иностранных дел и его парламентского секретаря за разъяснение. По ее мнению, пришло время, когда депутаты вместе, несмотря на разногласия между партиями, договорятся о латвийском патриотическом мероприятии и примут решение, позволяющее отказаться от старого договора с Россией, которая проявляет агрессию.

«Мы надеялись, что эта агрессия прекратится, но теперь она угрожает всему миру. Я за то, чтобы мы разорвали это соглашение, чтобы мы могли навсегда убрать страшный символ агрессии со стороны Советской армии и России, чтобы он больше никогда не вернулся», — сказал политик.

Депутат Атис Лейиньш отметил, что Министерство иностранных дел проделало хорошую работу. По его мнению, МИД должен подготовить информацию для всех посольств, находящихся в Латвии, так как ожидается, что на сегодняшнее решение будет достаточно большая пропагандистская атака из Москвы. Лейиньш подчеркнул, что также поддерживает предложение демонтировать памятник в Пардаугаве.

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