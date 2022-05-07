Маклер: до покупки дачи или дома в деревне решите, с какой целью вы это делаете

Но что лучше, купить дачу или дом в подходящей сельской местности? Мне, как маклеру по недвижимости, вопросы типа «что лучше» кажутся неправильными, потому что покупка недвижимости базируется не только на субъективном понимании всех «за» и «против», но и касается множества нюансов юридического, финансового и социального характера.

Зачем человеку загородный дом? Причин может быть как минимум две – найти отличное место для летнего отдыха или навсегда сбежать от городской суеты. Исходя из этих двух пожеланий, стоит рассматривать строительство индивидуальных домов с точки зрения правового статуса. Огромным плюсом этого статуса является то, что практически нет ограничений ни по размеру земельного участка, ни по строительству дома.

Главное преимущество загородного дома – большие участки. На своей земле вы можете делать что хотите, нет никаких границ, кроме размера инвестиций.

Недостатком сельской жизни может быть постоянная необходимость что-то делать, предпринимать и суетиться. Необходимо заботиться о содержании в порядке строений и земли, постоянно что-то ремонтировать и тратить деньги на уход и обслуживание.

Даже если дом в деревне изначально покупался как дача, исключительно для отдыха, первый посаженный вами цветок или грядка «только для укропа» рано или поздно сделают из вас типичного земледельца.

Позже вы заметите, сколько времени уходит на работу в вашем «месте отдыха». Но если вы относитесь к любителям заниматься физическим трудом в сельской местности, вам повезет сразу.

В некоторых регионах интернет может быть нестабильным. К сожалению, это большое неудобство для современных людей. Также отсутствие расположенного рядом центра семейных врачей, детского сада или основной школы вызывает необходимость иметь автомобиль, а то и не один. Вы также должны быть готовы к перебоям в подаче электроэнергии и смириться с постоянно растущими ценами на дрова.

Настоящая беда для собственников временного жилья в сельской местности - кражи. К сожалению, этим занимаются не только профессиональные воры.

Безработица и низкие доходы могут привести местных жителей к желанию «позаимствовать» оставленные без присмотра ценные вещи. Тут есть два способа: поставить охранную систему или положиться на соседский дозор, если он есть в наличии.

В селе практически нет работы. Поэтому при переезде в отдаленные районы следует тщательно изучить возможности хоть какого-то трудоустройства.

К сожалению, всю недвижимость, выставленную на продажу в сельской местности, вы не сможете увидеть только на специализированных порталах.