Италия задержала яхту «Шехерезада», которую связывают с Путиным

Яхта была задержана в порту Марина-ди-Каррара. В сообщении Министерства экономики и финансов Италии не говорится, кто владелец яхты. Власти лишь утверждают, что расследование, проведенное итальянской финансовой полицией, показало, что судно имело "значительные экономические и деловые связи" с высокопоставленными лицами в российском правительстве и лицами, находящимися под санкциями Евросоюза.

Яхта будет задержана до принятия Евросоюзом решения о ее аресте и внесении фактического владельца в санкционный список, говорится в пресс-релизе итальянского ведомства.

"Шехерезада" зарегистрирована на Каймановых островах и принадлежит офшорной компании Bielor Asset Limited, бенефициар которой неизвестен. По оценке сайта SuperYachtFan, судно стоит 700 миллионов долларов.

ФСО на суперъяхте

Имя Путина в связи с яхтой появлялось неоднократно. Газета The New York Times предполагала, что судно может принадлежать "ближневосточному миллиардеру" или "россиянину со сверхсвязями - даже Путину".

В марте соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором смогли более наглядно установить связь яхты с Кремлем. Изучив список экипажа яхты, расследователи обнаружили, что все его члены за исключением капитана - граждане России. Половина из них оказались связанными с федеральной службой охраны (ФСО).

"Не можем придумать лучшего доказательства того, что это яхта принадлежит Путину. Даже в Италии, в тысячах километров от Москвы, на ней работают люди, которые официально числятся охранниками и личным персоналом Путина", - прокомментировали находку авторы расследования, которые также потребовали арестовать яхту из-за введенных против Путина санкций Евросоюза.

Еще один "владелец"

Бывший член экипажа яхты также рассказывал The New York Times, что на борту часто обсуждали, что яхта на самом деле принадлежит Путину. В марте итальянская газета La stampa сообщила со ссылкой на источники в итальянских правоохранительных органах, что официальный владелец яхты - бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.

"Шахерезада" долгое время оставалась единственной из 14 яхт длиной более 140 метров, владельца которой публично не раскрывали. На яхте шесть палуб, есть шесть гостевых кают, спа-салон, массажные кабинеты, сауны, спортзал. По данным, NYT судно оборудовано бассейном, который превращается в танцпол.