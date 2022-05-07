По меньшей мере 22 человека погибли и более 60 были госпитализированы после мощного взрыва в одном из самых известных пятизвездочных отелей Кубы. По данным властей, взрыв в отеле Saratoga напротив Капитолия в Гаване, скорее всего, был несчастным случаем, связанным с газом.
Взрыв в историческом отеле в центре Гаваны: погибли 22 человека
Историческое пятиэтажное здание было готово открыться через четыре дня после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Сейчас оно лежит в руинах, большая часть внешней стены разрушена. Ведутся поисково-спасательные работы.
Предполагается, что цистерна с газом, припаркованная возле отеля Saratoga, загорелась, в результате чего произошел взрыв, разрушивший несколько этажей здания. Ранее сообщалось, что причиной взрыва могла стать утечка газа.
BREAKING: Major explosion damages historic hotel in Havana, Cuba; no word on injuries pic.twitter.com/QyksoqI2fI— BNO News (@BNONews) May 6, 2022
Свидетели рассказали, что видели столбы черного дыма и клубы пыли в небе после взрыва.
Школа, расположенная прямо за отелем, не пострадала, местные власти заявили, что дети были благополучно эвакуированы.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил место обрушения и сказал, что версия теракта властями не рассматривается: "Это несчастный случай".
"Ни в коем случае это не было бомбой или нападением", - сказал президент Кубы агентству Рейтер.
По данным властей, среди погибших, согласно заявлению президентского офиса в "Твиттере", есть беременная женщина и ребенок. В тоже время государственное телевидение передает, что во время взрыва внутри здания находились только рабочие.
Взрыв в пятизвездочной гостинице в центре Гаваны произошел на фоне возрождения туризма в стране после двух трудных лет, связанных с пандемией Covid-19. Большую часть этого времени отель Saratoga был закрыт на ремонт.
В здании XIX века постройки останавливались Мадонна, Бейонсе, Мик Джаггер и другие знаменитости во время оттепели между Гаваной и Вашингтоном при президенте Бараке Обаме.
Взрыв вызвал короткую волну паники в историческом старом районе Гаваны, который постепенно начал открываться для туристов после того, как пандемия нанесла удар по важнейшему туристическому сектору острова, пишет Рейтер.
Сотни кубинцев и туристов собрались возле отеля, а полиция оцепила территорию вокруг отеля. Государственное телевидение сообщило, что поисково-спасательные работы продолжаются и пока неясно, остались ли под завалами другие пострадавшие.