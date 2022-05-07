Разговор с людьми, которые остались в оккупированном Херсоне и, несмотря на риск "расстрела за национализм", готовы рассказать всему миру истории, очевидцами которых они невольно стали, пишет Rus.TVNET.
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«Из города словно душу вынули». Жители Херсона о происходящем в оккупации
«Из города словно душу вынули». Жители Херсона о происходящем в оккупации
Один из самых больших, плодородных и теплых городов Украины Херсон на данный момент находится в полной блокаде, после начала войны город перешел под контроль российской армии.
Людей, кто может рассказать о реальной ситуации в Херсоне, отыскать крайне сложно. Многие попросту боятся говорить о таком по телефону, максимум могут написать несколько сообщений, так как все разговоры прослушиваются и за лишние слова может грозить задержание. Или даже смерть.
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