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«Из города словно душу вынули». Жители Херсона о происходящем в оккупации

Виктория Дудченко rus.tvnet.lv
«Из города словно душу вынули». Жители Херсона о происходящем в оккупации
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Жители Херсона на акции протеста. 20.03.2022
Жители Херсона на акции протеста. 20.03.2022 Фото: Olexandr Chornyi

Разговор с людьми, которые остались в оккупированном Херсоне и, несмотря на риск "расстрела за национализм", готовы рассказать всему миру истории, очевидцами которых они невольно стали, пишет Rus.TVNET.

Один из самых больших, плодородных и теплых городов Украины Херсон на данный момент находится в полной блокаде, после начала войны город перешел под контроль российской армии.

Людей, кто может рассказать о реальной ситуации в Херсоне, отыскать крайне сложно. Многие попросту боятся говорить о таком по телефону, максимум могут написать несколько сообщений, так как все разговоры прослушиваются и за лишние слова может грозить задержание. Или даже смерть.

Несколько дней с Херсоном не было связи, дозвониться до Кости было невозможно, и только 4 мая наконец удалось пообщаться. Вот как город описывает журналист Константин сейчас: "Пусто, грустно, людей почти нет. Такое ощущение, что из города душу вынули. Со всех углов сквозит страх и надежда. Ходить быстро и дворами, говорить тихо, часто оглядываться, избегать незнакомых, очень много фээсбэшников в гражданке, много агентов ИПСО, они везде - в маршрутках, в очередях - и все слушают. Ходим дворами, перешептываемся о новостях, строим догадки, когда придут наши".

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