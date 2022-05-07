В Facebook пройдет благотворительный аукцион: купите вещи знаменитых людей Эстонии

Весенняя инфокампания Uuskasutuskeskus снова сфокусирована на вещах, пригодных для повторного использования. «История вещи начинается с того момента, как этот предмет попал в дом: его получили в подарок, купили в путешествии или приобрели по случаю какого-либо особого события. И потом вещь лежит без дела, а следующее особое событие может так и не наступить. В этом случае можно дать предмету еще один шанс продолжить свою особенную историю и порадовать кого-то другого», – объяснила исполнительный директор Центра повторного использования Диана Паакспуу.

Новую жизнь своим особенным вещам дарят певец и отец семейства Мартен Кунингас, олимпийская чемпионка и тренер Ирина Эмбрих, актриса Анне Веэсаар, певец Андреас Поом, а также актриса и дизайнер Карин Раск. Для того чтобы эти вещи принесли еще больше положительных эмоций, все они будут выставлены на благотворительный аукцион, весь полученный от которого доход будет направлен на поддержку различных организаций и инициатив, поддерживающих Украину.

На аукцион, который начнется 11 мая на странице Центра повторного использования в Facebook, будет выставлен костюм в стиле дерби от отца Марта Поома, выбранного представителем семьи Андреаса Поома, а также эксклюзивные олимпийские часы Ирины Эмбрих, яркие толстовки группы Мартена Кунингаса Doktor Normal, одно из первых кимоно собственного бренда Карин Раск и любимые платья Анне Веэсаар, которые она больше не носит. Помимо упомянутых вещей, будут и другие интересные лоты, выставленные в благотворительных целях.

Аукцион продлится две недели, до 25 мая.

Нынешняя весна наглядно показала, что в сложной ситуации можно помогать разными способами и хорошие вещи, отданные в повторное использование, могут очень кому-то помочь. В эти месяцы одним из крупнейших проектов Uuskasutuskeskus по оказанию помощи стало обустройство – в сотрудничестве с городом Таллинном – временного магазина для бесплатного обслуживания украинских военных беженцев. «Мы будем рады с помощью весенней кампании привлечь внимание и к другим замечательным инициативам на благо Украины и поддержать их», – прокомментировала Диана Паакспуу.

Вещам, которые вам больше не нужны, можно подарить новую жизнь, принеся их в магазины Uuskasutuskeskus в часы их работы; в пункты приема в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве, работающие в режиме 24/7 по системе самообслуживания; в шкафчики для вещей в крупных торговых центрах и универмагах в Таллинне и Тарту, а также в контейнеры в Виймси и волости Саку. В Таллинне, Тарту, Пярну и Пайде за мебелью и крупной бытовой техникой в хорошем состоянии можно бесплатно вызвать микроавтобус. Также микроавтобус Центра повторного использования проводит по всей Эстонии рейды по сбору вещей.