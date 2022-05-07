Фото: превращение старого грузовика в элегантный дом на колесах

Дом на колесах длиной 7,3 метра и шириной 2,55 метра получил название Maniac. «Мы разработали его для одной семьи на основе старой модели грузовика MAN Kat 444», — сказал Нурулла Демир, архитектор проекта и руководитель компании Meteor Mimarlik. Он добавил, что первоначальная концепция заключалась в создании транспортного средства, которое создавало бы впечатление, что на нем можно добраться в любую точку земного шара, независимо от дорожных или погодных условий.

Дом на колесах Maniac. Фото: Meteor Mimarlik / SWNS / Scanpix

В настоящее время автомобиль находится в стадии строительства, которым занимается компания Hudut Karavan, в основном занимающаяся строительством и обслуживанием аттракционов. Еще одна интересная деталь, которая отличает этот дом на колесах от других, — это терраса. Когда машина движется, терраса крепится к задней части, а во время остановки - опускается.

Интерьер. Фото: Meteor Mimarlik / SWNS / Scanpix

В автодоме есть все необходимое для жизни: кухня, санузел, зона для сна и отдыха, места для хранения и многое другое. Демир отмечает, что стены ванной комнаты будут облицованы мраморными стеновыми панелями, а дверь будет сделана из стекла, которое можно сделать более или менее прозрачным с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, на крыше автодома установят солнечные батареи, чтобы электрооборудование и бытовая техника работали без перебоев.

Санузел. Фото: Meteor Mimarlik / SWNS / Scanpix