Сводка полиции: 25 пьяных водителей, 12 серьезных ДТП, среди пострадавших и дети

В пятницу, 6 мая, в 5.04 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на улице Маяка 32-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал во время езды на электросамокате. Он был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 8.28 поступило сообщение, что в Харьюмаа в волости Раэ на перекрестке Веэсааре и Мыйгу-теэ, по предварительным данным, 28-летний водитель Toyota CH-R совершал поворот налево и столкнулся с мотоциклом Aprilia, на котором ехал 16-летний подросток без водительских прав. Мотоциклиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 13.30 сообщили, что в Харьюмаа в волости Харку у дома на Мурасте-теэ, 1, по предварительным данным, 10-летний мальчик на электрическом немоторизованном транспорте врезался в дверь магазина. Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 14.32 сообщили, что в Пярну на перекрестке Эхитаяте-теэ и Таммисте-теэ 36-летний мужчина на грузовике DAF врезался сзади в резко остановившийся автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого была 54-летняя женщина. Водитель Volkswagen и 48-летняя пассажирка были доставлены в Пярнускую больницу.

Около 17.35 в Пярну на круговом перекрестке улиц Айя и Карья 56-летний мужчина на автомобиле Škoda Kamig врезался в ехавший по круговому перекрестку мопед Aprilia, которым управлял 16-летний подросток. Подросток был доставлен в Пярнускую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 18.58 в Ляэне-Вирумаа в волости Винни на 33-м километре шоссе Раквере-Луйге 51-летний мужчина на Volvo 850 врезался в ехавшим по главной дороге автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого была 29-летняя женщина. Водителю Volvo оказали первую помощь на месте происшествия, водителя Toyota доставили в Ракверескую больницу для проверки состояния здоровья.

В 19.26 сообщили, что в Виймси у дома на Рандвере-теэ,9 произошло ДТП, когда пересекающий проезжую часть по пешеходу 17-летний велосипедист столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого была 40-летняя женщина. Велосипедист был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 20.30 сообщили, что в Таллинне у дома на Пикксильма, 19/1 произошло ДТП: 10-летний мальчик на электросамокате отклонился влево и столкнулся с объезжающим его на электросамокате 51-летним мужчиной. Мальчик был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 23.23 в Таллинне у дома на Академия-теэ, 70 над электросамокатом потерял управление и упал 35-летний мужчина. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В субботу, 7 мая, в 00.56 сообщили, что в Таллинне у дома на Пярнуском шоссе, 62a, по предварительным данным, 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление над электросамокатом и упал. Он был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 3.43 в Тарту у дома на Якоби, 2 произошло ДТП: 26-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения потерял управление над электросамокатом и упала. Ее доставили в Клинику Тартуского университета.

В 3.49 в Таллинне у дома на улице Марси, 10 в Таллинне 20-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление над электросамокатом и упал. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.