В ряде регионов Эстонии будут введены ограничения на полеты

В Таллинне зона запрета на полеты над улицей Фильтри-теэ и Военным кладбищем будет введена с 8 часов утра 8 мая до 23 часов 9 мая. Полеты во временной запретной зоне EER2219 (круг радиусом 1000 метров с центром, расположенным в координатах 592521N 0244615E, ограничение по высоте до 400 футов AGL или в 120 метров от земли) следует согласовать с Департаментом полиции и погранохраны по адресу электронной почты urmas.tuisk@politsei.ee.

В Тартуском уезде зона запрета вводится 9 мая с 8 часов утра до 22 часов, как для пилотируемых, так и беспилотных воздушных судов. Полеты будут временно запрещены в зонах EER2220 и EER2221, разрешение на полеты в них следует согласовать по номерам телефонов, приведенных в уведомлении NOTAM.

В Ида-Вирумаа ограничения на полеты как пилотируемых, так и беспилотных воздушных судов будут действовать с 8 часов утра 8 мая до полуночи 10 мая. Полеты будут временно запрещены в зонах EER2282DRONE и EER2283DRONE, разрешение на полеты в них следует согласовать по номерам телефонов, приведенных в уведомлении NOTAM.