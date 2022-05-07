МНЕНИЕ ⟩ 9 мая в Украине не будет – все ушли на фронт

Фото: Facebook Игоря Малицкого

На этом фото Игорь Малицкий, харьковчанин и бывший узник фашистских концлагерей времен Второй Мировой войны. Четыре года назад мне посчастливилось пообщаться с этим, без сомнения, великим человеком. Сидя в его двухкомнатной хрущевке в спальном районе Харькова, мы беседовали около двух часов подряд. За это время Игорь Федорович рассказал столько действительно ужасных историй из своей жизни, что я думал только об одном: как человек может вынести все это?! То есть, буквально, физически и морально.

Он родился в 1925 году, в 42-м бежит с раненной матерью из оккупированного Харькова. Позже попадает в плен к фашистам и его отправляют в Германию. С этого момента в жизни 18-ти летнего юноши начинается история концлагерей. Он побывал в 4-х из них, из которых умудрялся сбегать, но попадал туда снова и снова. После освобождения Малицкий отслужил в танковых войсках Советской армии, вернулся в родной Харьков и занялся научной деятельностью. На его счету более сотни научных трудов, полтора десятка патентов на технические изобретения, он подготовил 6 кандидатов наук. До последних лет жизни Игорь Федорович оставался активным пропагандистом антифашистского движения, ездил по миру с лекциями. Я спросил его тогда: откуда у вас столько сил на все это? На что он ответил: его сильно беспокоит, как Европа и мир в целом забывают о том кошмаре.

В одной из рассказанных им историй он поведал мне, как на огромной куче людских тел убитых фашистами в газовых камерах, он увидел еще живого ребенка. Не зная, что делать, Малицкий сообщил об этом немецкому охраннику, но тот лишь выхватил дитя и ударил его головой об землю. После этого фашист брезгливо отшвырнул бездыханное тельце в кучу обнаженных мужских и женских тел, где была и мать этого ребенка тоже.

Мы встречались с Малицким в 2018-м году, это был уже 4-й год войны России против Украины на Донбассе. К тому времени украинская армия освободила много населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. С уходом российских прокси-боевиков непризнанных ДНР и ЛНР на поверхность стали всплывать многочисленные факты преступлений боевиков против человечности.

Фото: Дмитрий Мороз

На этом фото подвал который боевики ДНР организовали в одном из технических помещений заднего двора Городского совета города Дружковка Донецкой области. В эти казематы преступники отправляли всех несогласных с курсом Кремля людей.

Со временем к политическим узникам присоединились местные предприниматели, отказавшиеся платить дань боевикам и даже священнослужители.

После освобождения Дружковки я встретился с одним из таких чудом выживших в тех застенках, местным активистом и коренным жителем Василием Зандером.

Василий Зандер. Фото: Дмитрий Мороз