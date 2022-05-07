Останется ли в сознании украинского общества 9 мая, зависит от длительности войны и глубины шока от того, что украинское общество увидит в будущем в освобожденных городах. Но сейчас миллионы украинцев ждут новой победы в обновленной Украине, пишет украинский журналист и корреспондент Rus.Postimees Дмитрий Мороз.
МНЕНИЕ ⟩ 9 мая в Украине не будет – все ушли на фронт
На этом фото Игорь Малицкий, харьковчанин и бывший узник фашистских концлагерей времен Второй Мировой войны. Четыре года назад мне посчастливилось пообщаться с этим, без сомнения, великим человеком. Сидя в его двухкомнатной хрущевке в спальном районе Харькова, мы беседовали около двух часов подряд. За это время Игорь Федорович рассказал столько действительно ужасных историй из своей жизни, что я думал только об одном: как человек может вынести все это?! То есть, буквально, физически и морально.
Он родился в 1925 году, в 42-м бежит с раненной матерью из оккупированного Харькова. Позже попадает в плен к фашистам и его отправляют в Германию. С этого момента в жизни 18-ти летнего юноши начинается история концлагерей. Он побывал в 4-х из них, из которых умудрялся сбегать, но попадал туда снова и снова. После освобождения Малицкий отслужил в танковых войсках Советской армии, вернулся в родной Харьков и занялся научной деятельностью. На его счету более сотни научных трудов, полтора десятка патентов на технические изобретения, он подготовил 6 кандидатов наук. До последних лет жизни Игорь Федорович оставался активным пропагандистом антифашистского движения, ездил по миру с лекциями. Я спросил его тогда: откуда у вас столько сил на все это? На что он ответил: его сильно беспокоит, как Европа и мир в целом забывают о том кошмаре.
В одной из рассказанных им историй он поведал мне, как на огромной куче людских тел убитых фашистами в газовых камерах, он увидел еще живого ребенка. Не зная, что делать, Малицкий сообщил об этом немецкому охраннику, но тот лишь выхватил дитя и ударил его головой об землю. После этого фашист брезгливо отшвырнул бездыханное тельце в кучу обнаженных мужских и женских тел, где была и мать этого ребенка тоже.
Мы встречались с Малицким в 2018-м году, это был уже 4-й год войны России против Украины на Донбассе. К тому времени украинская армия освободила много населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. С уходом российских прокси-боевиков непризнанных ДНР и ЛНР на поверхность стали всплывать многочисленные факты преступлений боевиков против человечности.
На этом фото подвал который боевики ДНР организовали в одном из технических помещений заднего двора Городского совета города Дружковка Донецкой области. В эти казематы преступники отправляли всех несогласных с курсом Кремля людей.
Со временем к политическим узникам присоединились местные предприниматели, отказавшиеся платить дань боевикам и даже священнослужители.
После освобождения Дружковки я встретился с одним из таких чудом выживших в тех застенках, местным активистом и коренным жителем Василием Зандером.
В 4 утра 17 июня 2014-го года вооруженные люди в балаклавах забрали его прямо с дежурства в местной котельне. Боевики накинули мужчине мешок на голову, руки связали скотчем за спиной и привезли на подвал. Начались пытки и избиения. Ему припомнили все политические дискуссии на дружковских блокпостах. Как оказалось позднее, некоторые бдительные земляки документировали это на видео и отправляли в так называемую комендатуру сил ДНР в Горловке. Боевики избивали его несколько дней. Санитаров вызвали только когда подумали, что он уже не дышит. Фактически, эта «смерть» спасла ему жизнь. Очнулся он уже в карете скорой, но после на подвал уже не возвращался, Дружковку освободила украинская армия и палачи ретировались в оккупированный Донецк. Многих людей, которые находились в тех застенках, боевики расстреляли, говорил Василий Зандер.
Вот чтобы такое не происходило, харьковчанин Игорь Малицкий и ездил со своими лекциями везде, где только мог. И это все реальность в Украине уже с 2014-го года. «Россияне применяют нацистские методы», - неоднократно повторял в своих интервью Малицкий. Он умер 23 ноября 2021 года, не дожив до полномасштабного вторжения России в Украину всего 3 месяца. Страшно представить его состояние, увидь он родной Харьков сейчас, который бомбят уже 2-й месяц подряд, а в освобожденных от оккупантов городах снова и снова обнаруживают сотни тел зверски убитых украинцев.
Ровно год назад, 8 мая 2021 года на своей странице в Фейсбуке Игорь Федорович написал такие слова: «Нынешний оккупант должен на коленях просить извинения перед Украиной и убраться прочь из нашей земли. А до этого никакого примирения не может быть».
Тем временем именно начиная с весны 14-го всякие торжества на 9 мая в Украине постепенно сходили на нет или превращались в чистую формальность. Временами настолько, что даже ветераны Второй Мировой понимали нелепость каких-то торжеств по случаю победы в то время, когда идет новая война. Все чаще рядом со старцами, чьи груди в орденах, стали появляться совсем юные ветераны уже новой войны, выжившие в мясорубке на Донбассе, многим из которых нет и 30-ти лет.
Но останется ли в повестке сакральность 9-го мая? Это зависит от длительности войны в Украине и глубины шока от того, что украинское общество увидит в будущем в освобожденных городах. Но сейчас миллионы украинцев ждут новой победы в обновленной Украине. Конечно, это не говорит о том, что подвиг ветеранов Второй Мировой будет забыт. Наоборот, прошлое заиграло новыми красками. Невозможно так просто взять и вычеркнуть из памяти то, что почти в каждой украинской семье есть кто-то, кто погиб или был ранен тогда. Но сейчас никто в Украине точно не сможет сказать, какими мы выйдем из этой войны. События настолько стремительны, что произошедшее неделю назад воспринимается как нечто из прошлой жизни.
Первого мая глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что после окончания этой войны, 9 мая, как День победы утратит прежнюю актуальность в украинском обществе. И произойдет это не в следствие каких-то запретов, а потому что появится новая победа.
Тем временем, именно Кремль готовится забить последний гвоздь. Если верить данным западных разведок, 9-го мая Владимир Путин объявит тотальную мобилизацию в России на войну с Украиной. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, после этого шага 9 мая на долгие десятилетия будет ассоциироваться в Украине именно с объявлением тотальной войны, а не какой-то там спецоперации.